Söder rät Grünen: "Nachdenken, warum so viele Menschen sie nicht mögen"

Im Live-Interview mit unserer Redaktion äußert sich Bayerns Ministerpräsident zu den Anfeindungen gegen die Grünen - und verrät seine drei größten Wünsche.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hat angesichts der Anfeindungen gegen die Grünen der Partei empfohlen, darüber nachzudenken, "was ihr Anteil daran ist, dass so viele Menschen sie nicht mögen". Manche Skepsis halte er für berechtigt, sagte Söder im Live-Interview mit unserer Redaktion am Dienstagabend im Augsburger Kleinen Goldenen Saal. "Und wenn sie etwas falsch machen, muss man auch darüber reden können." Doch natürlich stelle er sich hinter demokratische Mitbewerber. Mit Blick auf die Tumulte von Hirschaid sagte er: "Wer das Recht verletzt, muss mit dem Rechtsstaat rechnen. Sollte es Nötigungen und Attacken geben, gehen wir dagegen vor." In Hirschaid sei das nach den bisherigen Erkenntnissen nicht der Fall gewesen.

Hatte Söder die Grünen vor der Landtagswahl im Jahr 2018 noch umworben, sagt er heute: " Die Grünen sind der ideologische Kern der Ampel. Sie haben einen grundsätzlich anderen Politikansatz. Das ist nicht meiner." Beim Start der Ampel habe er die Grünen durchaus geschätzt. "Ich hatte zu Beginn der Ampel eine sehr hohe Meinung von den Grünen. In der Krise hatte ich den Eindruck: Sie regieren pragmatisch." Diese Ansicht hat er ganz offensichtlich geändert.

Söder: "Der Feind ist die AfD-Funktionärsgruppe rund um Höcke"

Gleichzeitig machte Söder unter dem Applaus der Besucherinnen und Besucher im voll besetzten Saal unmissverständlich klar: "Der Feind sind nie die Grünen. Der Feind ist die AfD-Funktionärsgruppe rund um Höcke. Die wollen eine völlig andere Staatsform." Was man gerade erlebe, "sind Vorstufen zu Sachen, die eklig sind, und deswegen muss man die AfD stellen und bekämpfen".

Söder beantwortete nicht nur die Fragen der beiden Chefredakteure Andrea Kümpfbeck und Peter Müller, sondern auch zahlreiche Einreichungen der Leserinnen und Leser und der Gäste im Saal. Viele der an die 100 im Vorfeld eingereichten Fragen drehten sich Müller zufolge um das Thema Migration. Die reale Überforderung müsse zurückgefahren werden, sagte Söder: "Effektiver Grenzschutz, effektive Rückführung." Außerdem solle die Bezahlkarte für Geflüchtete anstelle von Bargeld die "sozialen Anreize" für eine Einreise nach Deutschland senken.

Weltfrieden oder Nürnberg in der Bundesliga?

Trotz aller Krisenthemen gab es beim Live-Interview auch allen Grund zum Lachen. Ein Leser etwa teilte Söder mit, er habe 30 Liter Bier darauf gewettet, dass Söder Kanzlerkandidat der Union wird. Der CSU-Chef dazu: "Ein bayerischer Ministerpräsident ist für Bayern da und muss in Deutschland nach dem Rechten schauen. Ich bin viel glücklicher in Bayern."

Auch nach seinen drei größten Wünschen wurde Söder gefragt: "Frieden in der Welt, dass es gelingt, auf die globalen Transformationen eine einheitliche Antwort zu finden. Das Zweite, was ich mir wünsche, ist, dass alle gesund bleiben." Und der dritte Wunsch: "Dass der Klub aufsteigt", so der bekennende Fan des 1. FC Nürnberg. Da sei der Frieden aber fast realistischer.