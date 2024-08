Andrang auf Bayerns Ämter: Immer mehr Menschen wollen deutschen Pass

Bayerns Ämter erfasst eine Welle an Anträgen für die deutsche Staatsbürgerschaft. Lange waren die Zahlen konstant geblieben, seit 2021 geht der Trend aber stark nach oben. Grund dafür war zunächst unter anderem, dass nach der Migrationskrise 2015/2016 Geflüchtete vor allem aus Syrien ausreichend lange im Land wohnten, um einen deutschen Pass beantragen zu können. Im vergangenen Jahr wurde dann ein neuer Höchststand erreicht: Laut Statistischem Bundesamt bürgerte Deutschland insgesamt 200.100 Menschen ein und damit so viele wie noch nie. Dem bayerischen Innenministerium zufolge waren es allein im Freistaat mehr als 36.000. Der Rekord aus dem vergangenen Jahr dürfte aber schon bald wieder abgelöst werden.

Bereits jetzt – knapp über der Jahreshälfte – haben vielerorts mehr Menschen als im kompletten Jahr 2023 einen Antrag auf Einbürgerung gestellt. Bis inklusive Mai waren es in Bayern noch im Schnitt rund 5600 Anträge pro Monat, im Juni dann schon 8400 und für den Juli geht das Innenministerium ebenfalls von einer Steigerung aus.

Der Trend dürfte noch einmal anziehen, denn seit Ende Juni ist die deutsche Staatsbürgerschaft nach einer Reform der Bundesregierung für viele leichter erreichbar. Nun genügt es, für einen Antrag fünf statt bisher acht Jahre in Deutschland gewohnt zu haben. Kinder ausländischer Eltern können ebenfalls schneller Deutsche werden, und wer sich besonders gut integriert, kann sogar schon nach drei Jahren einen Antrag stellen.

Deutschland bürgert weniger Menschen ein als die europäischen Nachbarn

Man verramsche die deutsche Staatsbürgerschaft, kritisierte daraufhin der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt. Die Bundesregierung argumentierte hingegen unter anderem, man schließe sich vielmehr den EU-Nachbarn an. Denn während die EU-Länder im Schnitt zwei Prozent ihrer ausländischen Bevölkerung im Jahr einbürgerten, schaffe Deutschland nur etwas über ein Prozent. Und auch Bürokratie will man abbauen, indem man den Besitz von mehreren Staatsangehörigkeiten generell erlaubt.

Die Folge: Es kommen seit Ende Juni gleichzeitig zwei Gruppen leichter an die deutsche Staatsbürgerschaft: diejenigen, die bisher nicht lange genug in Deutschland wohnten, und diejenigen, deren Herkunftsland ein Ablegen der Staatsbürgerschaft nicht zulässt. Das spüren nun Städte und Landratsämter.

In München und Augsburg ist der Vorjahresrekord bereits jetzt übertroffen

Die Stadt München berichtet, bis Anfang August bereits mehr Anträge erhalten zu haben als im gesamten vergangenen Jahr. Rund ein Drittel der notwendigen Personalstellen ist dort unbesetzt, bis zu eineinhalb Jahre dauere die Bearbeitung daher.

Auch in Augsburg hat man den Antragsrekord vom vergangenen Jahr erreicht. „Ich rechne heuer mit über 3000 Anträgen“, sagt Ordnungsreferent Frank Pintsch auf Anfrage. Sein erster Eindruck scheint zu bestätigen: Vor allem diejenigen, die nach altem Recht ihre Staatsbürgerschaft hätten abgeben müssen, stellten nun Anträge. Das betrifft beispielsweise Menschen aus der Türkei, aus Russland und vielen Balkanländern. Auch in Bamberg ist der Anstieg zu beobachten. Dort erhielten bis Juli 178 Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft, ein Wert, den man im ganzen Jahr 2019 knapp erreichte. Würzburg kann urlaubsbedingt keine aktuellen Zahlen vorweisen, im vergangenen Jahr wurden dort 573 Menschen eingebürgert.

Neben den Städten sieht der Chef des bayerischen Landkreistages, Thomas Karmasin – selbst Landrat in Fürstenfeldbruck –, auch auf die Landratsämter hohe Belastungen zukommen. „Man ist in den Ämtern mental vorbereitet, aber nicht personell“, sagt er unserer Redaktion. Der plötzliche Effekt des neuen Gesetzes zeigt sich beispielsweise am Landratsamt Neu-Ulm. Wurden dort im Juni noch 74 Einbürgerungen beantragt, waren es im Juli nach der Gesetzeseinführung bereits 225 und in den ersten acht Arbeitstagen des Augusts nochmals 84.

In der Stadt Kempten erwartet man eine Verdoppelung der Neuanträge, etwa 450 bis Jahresende prognostiziert man dort. Die meisten werden dort von italienischen, rumänischen und türkischen Staatsbürgern gestellt. Trotz des sprunghaften Anstiegs planen weder Kempten noch Augsburg, personelle Ressourcen aus anderen Bereichen abzuziehen, um die Antragsflut zu bewerkstelligen.

Karmasin fordert für die Landkreise nun mehr Unterstützung: „Wenn der Staat möchte, dass dieses Gesetz umgesetzt wird, dann muss er Personal zur Verfügung stellen, oder eben sehr lange Wartezeiten in Kauf nehmen“, sagt er. Auch der Freistaat sei also gefordert, egal, ob er das Gesetz befürworte oder nicht.