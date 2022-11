Migration

18:01 Uhr

Leichter zum deutschen Pass: CSU stellt sich gegen Regierungs-Pläne

Plus In der Migrationspolitik will die SPD den Schalter umlegen: Ausländerinnen und Ausländer sollen einfacher an die deutsche Staatsbürgerschaft kommen. Die Union kritisiert das Vorhaben massiv – doch wird sie es auch stoppen?

Von Margit Hufnagel

Es ist eines der größten Vorhaben der Koalition – und eines der umstrittensten: SPD-Innenministerin Nancy Faeser will das Einbürgerungsrecht in Deutschland massiv reformieren. Gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz präsentierte sie ihre Pläne. Doch obwohl diese bereits im Koalitionsvertrag festgehalten sind, stoßen sie nun, da er in die heiße Phase treten sollen, auf heftige Gegenwehr – sowohl bei der Union als auch beim eigenen Koalitionspartner FDP. Die Linien zwischen Befürwortern und Gegnern verlaufen ähnlich wie beim anderen großen SPD-Thema, dem Bürgergeld. Entsprechend gereizt reagieren die Sozialdemokraten auf die Kritik. Man wolle "den konservativen Muff von diesem Land abschütteln", sagte SPD-Chefin Saskia Esken, deshalb sei es nur logisch, dass der größte Widerstand vonseiten der Union komme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

