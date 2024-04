Schnee und Gewitter heute in Bayern – aber es ist Besserung in Sicht

Das Wetter in Bayern geht auch in dieser Woche ähnlich winterlich weiter wie in den vergangenen Tagen. Doch es ist Besserung in Sicht – allerdings erst gegen Ende der Woche.

Wer nach den winterlichen Tagen auf den Frühling wartet, für den gibt es womöglich eine gute Nachricht. Es sind wieder mildere Temperaturen und Sonne in Sicht. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass es erst gegen Ende der Woche so weit sein wird. Bis dahin bleibt es kühl und nass in Bayern.

Schnee und Gewitter heute in Bayern

Der Montag hat in vielen Teilen Bayerns frostig und glatt begonnen. Am Vormittag scheint im Norden noch oft die Sonne. An der Donau und im Süden ist es meist stark bewölkt, gebietsweise fällt auch Schnee. Im Laufe des Tages erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Norden einen Mix aus Sonne und Wolken. In Franken sind einzelne Schauer möglich, in Unterfranken auch Gewitter. Südlich der Donau regnet es, in den Alpen und im südlichen Vorland fällt zeitweise Schnee. Die Höchstwerte liegen bei zwei Grad am westlichen Alpenrand und neun Grad am Untermain.

Wetter in Bayern: Viel Regen und Schnee in dieser Woche

In der Nacht zum Dienstag wird es bei bis zu minus vier Grad teilweise glatt, in Südbayern kommt Schnee und Schneeregen auf. Das ändert sich auch tagsüber nicht. In Unterfranken bleibt es hingegen trocken, teilweise kann auch die Sonne scheinen. Die Temperatur steigt am westlichen Alpenrand nur auf maximal zwei Grad, sonst steigt das Thermometer auf fünf bis elf Grad.

Bei vielen Wolken regnet es in der Nacht zum Mittwoch vor allem im Süden und Osten Bayerns. An den Alpen und im westlichen Vorland fällt weiterhin Schnee. Auch tagsüber ziehen Schauer über den Freistaat. Im Bergland fällt Schnee. Die Höchsttemperaturen liegt dabei zwischen fünf und zehn Grad.

In der Nacht auf Donnerstag fällt bis ins höhere Flachland Schnee. Auch tagsüber erwartet der DWD viele Wolken und im Westen zeitweise Regen, im Bergland Schnee. Gegen Abend kann es gebietsweise auflockern und die Schauer lassen nach. Die Temperatur steigt auf maximal sechs bis elf Grad.

Am Freitag wird es milder und sonniger in Bayern

Die Niederschläge ziehen in der Nacht zum Freitag nach Südosten ab. Tagsüber bleibt es meist trocken. Vor allem an den Alpen kann auch hin und wieder die Sonne scheinen. Mit bis zu 17 Grad wird es wieder deutlich milder als an den Tagen zuvor.