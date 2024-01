Brände, Böller-Unfälle, toter Hund: Die Bilanz der Silvesternacht

Bundesweit haben Polizei und Rettungskräfte eine hitzige Silvesternacht erwartet. Wie war die Situation in und um Bayerisch-Schwaben? Ein Überblick für die Region und darüber hinaus.

Die Silvesternacht in und um Bayerisch-Schwaben ist nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ohne ungewöhnliche Zwischenfälle verlaufen. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord in Augsburg sagte am Morgen auf Nachfrage: "Im Vergleich zum letzten Jahr war es relativ ruhig." Konkrete Zahlen konnte er noch nicht nennen.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West in Kempten teilte mit: Es gab rund 30 Prozent mehr Einsätze als im Vorjahr, allerdings meist aus vergleichsweise harmlosen Gründen. Die Beamtinnen und Beamten seien 271 Mal gerufen worden – etwa wegen Ruhestörungen, Streits, Verkehrsdelikten oder Sachbeschädigungen.

In der Region ist es in der Silvesternacht aber auch zu größeren Bränden gekommen. Bereits am frühen Silvesterabend gegen 17.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand nach Dillingen an der Donau gerufen. Zeitgleich rückten Einsatzkräfte zu einer brennenden Lagerhalle in den Dillinger Stadtteil Kicklingen aus. Die Ursache für beide Brände ist noch unbekannt, die Höhe des Sachschadens ebenso.

Böller in Schule, Hecken in Brand: Silvester-Bilanz für die Region

Am frühen Morgen hat zudem eine Scheune in Schiltberg (Landkreis Aichach-Friedberg) gebrannt. Nach Schätzungen der Beamten liegt der Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Als Auslöser für den Brand wird ein Feuerwerkskörper vermutet, heißt es in einer Pressemitteilung der zuständigen Polizeiinspektion.

Außerdem brach in einer Wohnung in Ingolstadt ein Feuer aus. Die Bewohner blieben unverletzt. Und in Landsberg am Lech kam es nach Mitternacht zum Brand in einem Lager. Auslöser könnten laut Polizei Feuerwerksbatterien gewesen sein. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Neben diesen größeren Bränden gab es in Bayerisch-Schwaben vereinzelte Mülltonnen- oder Heckenbrände. So brannten in Bobingen (Landkreis Augsburg) vier Mülltonnen. Die Brände sollen nach Angaben der Polizei jeweils durch in den Mülltonnen entsorgtes Feuerwerk entstanden sein. In Donauwörth und Möttingen (Landkreis Donau-Ries) gerieten Hecken in Brand. Auch in Emersacker, Fischach und Steppach (alle Landkreis Augsburg) kam es zu kleineren Bränden.

In Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) drangen Unbekannte über ein Fenster in eine Mittelschule ein und warfen zwei Böller hinein. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. In Burgau (Landkreis Günzburg) verursachte ein Böllerwurf in einen Kanaldeckel einen Schaden in Höhe von 4000 Euro, weil dabei ein Teil des Deckels absprang und gegen ein Schaufenster prallte.

Hund bei Unfall auf B300 getötet – und: Fehlalarm im Allgäu

Die Polizei Zusmarshausen (Landkreis Augsburg) berichtet von einem Unfall am Silvesterabend gegen 23.15 Uhr: Auf der B300 zwischen Osterkühbach und Ried stieß eine Frau mit ihrem Auto mit einem entlaufenen Hund zusammen. Der Hund überlebte den Zusammenstoß nicht, der Sachschaden am Auto beträgt etwa 1000 Euro. Ob der Hund aus Panik vor Feuerwerks-Geräuschen ausbüxte, ist nicht bekannt.

In Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) rückte die Feuerwehr nach Mitternacht zu einem vermeintlichen Dachstuhl-Brand aus. Der Notruf stellte sich als Fehlalarm heraus: Wegen der "leistungsstarken Außenbeleuchtung" einer Kirche sei ein Anrufer laut Polizei von einem Feuer ausgegangen.

Silvesternacht in München: Zwei große Brände, insgesamt friedliche Stimmung

In München sind Einsatzkräfte zu rund 640 Einsätzen ausgerückt. Neben vielen kleineren Bränden war die Feuerwehr auch bei zwei Großbränden gefordert, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

In einem Hochhaus im Stadtteil Perlach geriet ein Balkon in Brand. Aufgrund der Hitze platzte eine Fensterscheibe. Eine Bewohnerin wurde zudem mit schweren Verbrennungen in eine Klinik gebracht. In Solln standen den Angaben nach zwei Autos und ein Gebäude in Brand. Verletzte gab es nicht.

Insgesamt verzeichnete die Münchner Leitstelle weniger Einsätze als beim vorigen Jahreswechsel in der Landeshauptstadt. Es habe eine friedliche Feierstimmung geherrscht.

Mann stirbt durch Böller-Explosion – und: zwei Hunde auf Autobahn überfahren

Ein 18-Jähriger ist in der Oberpfalz an Verletzungen durch einen Böller gestorben. Der Mann warf nach Informationen der Polizei in Eschlkam im Landkreis Cham einen Böller in ein Kunststoffrohr, um ihn darin explodieren zu lassen, wie ein Sprecher mitteilte. Als der Mann mit dem Kopf über dem Rohr gewesen sei, sei der Böller explodiert und habe den Mann im Kopfbereich verletzt. Eine weitere Person sei bei dem Vorfall leicht verletzt worden.

Weil sie durch Silvesterböller aufgeschreckt wurden, sind zwei Hunde auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz überfahren worden. Der Hund eines 32-Jährigen habe sich in der Nacht zu Neujahr in Regensburg losgerissen, teilte ein Sprecher der Verkehrspolizei mit. Der Hund sei daraufhin auf Höhe des Stadtteils Irl auf die A3 gelaufen und dort von zwei Autos überfahren worden.

Ein weiterer Hund wurde den Angaben nach auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Neutraubling und Regensburg überfahren. Polizisten fanden das tote Tier auf einem Grünstreifen. Als Polizisten die Halterin aufsuchten, teilte sie ihnen mit, dass der Hund durch Böllerlärm aufgeschreckt worden und dann entlaufen sei. Wer den Hund überfahren hat, war zunächst nicht bekannt.

Silvester in Bayern: Mit Böller schwer an Hand verletzt

In Inzell (Oberbayern) ist ein Zwölfjähriger durch die Explosion eines Feuerwerkskörpers verletzt worden. Ein Mann habe in der Nähe des Jungen eine Batterie mit mehreren Schüssen angezündet, sagte ein Sprecher der Polizei. Vermutlich aufgrund eines Defekts sei es zu mehreren Querschlägern gekommen, von denen einer direkt neben dem Kopf des Jungen explodiert sei. Der Zwölfjährige musste ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden. Ob die Explosion bei ihm bleibende Schäden verursacht hat, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nach dem Mann, der das Feuerwerk anzündete und ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

In Nürnberg und Umgebung sind Feuerwehr und Rettungsdienst zu mehr als 1000 Einsätzen ausgerückt. Die Integrierte Leitstelle in Nürnberg verzeichnete bis Montagmorgen rund 770 Einsätze für den Rettungsdienst und rund 250 Einsätze für die Feuerwehr, wie ein Sprecher mitteilte. Größere Einsätze blieben dabei aus, es sei aber zu mehreren schwereren Brandverletzungen gekommen.

In Oberfranken ist eine Frau durch eine Silvesterrakete schwer verletzt worden. Die 34-Jährige sei in Hof von einer Rakete im Brustbereich getroffen worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Dabei sei die Rakete abgelenkt worden und auf Höhe des Kopfes der Frau explodiert. Die Frau erlitt den Angaben nach ein Knalltrauma und schwerwiegende Gesichtsverletzungen. Sie kam in eine Klinik. Laut Polizei war die Rakete zuvor aus einer Gruppe von mehreren Menschen abgeschossen worden.

In Landshut (Niederbayern) hat sich ein 18-Jähriger mit einem Böller schwer an der Hand verletzt. Der Böller sei beim Anzünden unkontrolliert in der Hand des Mannes explodiert, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Als Folge werde er wohl zwei Finger verlieren, hieß es.

In Lappersdorf im Landkreis Regensburg (Oberpfalz) ist in der Nacht ein Wohnhaus abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. (mit dpa/lby)

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.