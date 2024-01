Entlaufener Hund ist Grund für Unfall und stirbt dabei

Ein Auto stößt auf der B300 mit einem entlaufenen Hund zusammen. War das Tier wegen der Silvesterböller in Panik?

Tragischer Jahreswechsel für einen Tierbesitzer: Die Polizei Zusmarshausen berichtet von einem Unfall auf der B300 gegen 23.15 Uhr am Silvesterabend, bei dem eine Frau mit ihrem Auto mit einem entlaufenen Hund zwischen Osterkühbach und Ried zusammenstieß. Der Hund überlebte den Zusammenstoß nicht, der Sachschaden am Auto beträgt etwa 1000 Euro. Im Vorfeld der Silvesternacht hatten Tierschutzorganisationen wiederholt auf den großen Stress für Haus- und Wildtiere durch Böller und Feuerwerkskörper hingewiesen. Ob der Hund auch in diesem Fall aus Panik vor den ungewohnten Geräuschen zu fliehen versuchte, ist allerdings nicht bekannt. (jah)

