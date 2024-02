Söder zeigt sich auf Instagram als "Dancing Queen"

Ob Bilder von seinem Essen oder im Weihnachtspulli – Markus Söder sorgt mit seinen kuriosen Social-Media-Beiträgen immer wieder Lacher oder Irritation. Jetzt veröffentlichte er ein Tanz-Video.

"Dancing Queen ist mein absolutes ABBA Lieblingslied", schreibt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf Instagram und veröffentlicht dazu ein "Beweisvideo". Zum Playback des Songs ergreift er das Mikrofon und wippt neben den Hologrammen von Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad mit den Hüften und zeigt verhaltene Tanzmooves.

"Bin riesiger ABBA Fan", schreibt Söder zu Fotos aus dem Museum der Band im schwedischen Stockholm. Er höre die Musik seit seiner Kindheit. "ABBA sind einzigartige Künstler. Sie gehören zu den größten der Welt."

Söder tanzt zu Abbas "Dancing Queen" – nicht das erste kuriose Video

Söders Beiträge in den sozialen Medien sorgen regelmäßig für Lacher – oder Irritation. Anfang Februar verloste er seine Weihnachtspullis. Seine Fans hatten die Wahl zwischen verschiedenen Aufdrucken – ob Rentier, "Star Wars", "Guardians of the Galaxy" oder 1. FC Nürnberg. Bereits im Herbst hatte der Ministerpräsident ein Kleidungsstück verlost. Mit roter Sonnenbrille um den Hals zeigte er in dem Video auf Instagram und TikTok ein Hawaii-Hemd mit Hibiskus-Blüten und Bildern von seinem Gesicht darauf, das er einem Fan schenken wollte.

Söder trifft in Schweden in Schweden Königin Silvia und Ulf Kristersson

Der bayerische Ministerpräsident befindet sich seit Mittwoch in Schweden. Ein Höhepunkt der Reise ist ein Empfang bei Königin Silvia in Stockholm, den Söder als eine "große Ehre" bezeichnete. "Wir freuen uns sehr, dass uns Königin Silvia empfangen wird. Sie war schon zu Gast in Bayern und hat immer einen engen Draht hierher gehalten." Zudem unterstütze der Freistaat Projekte der von ihr gegründeten World Childhood Foundation – deshalb gebe es auch hier Verbindungslinien.

Zudem traf er sich mit Premierminister Ulf Kristersson. Dieser habe Söder im vergangenen Jahre bei der Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen. "Im Rahmen unserer Europa-Strategie erweitern wir unseren Wirkungskreis", sagte Söder am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben traditionell nach Süd- und Südosteuropa enge Kontakte, aber wir wollen die Partnerschaft auch nach Nordeuropa ausbauen. Das wollen wir nicht allein dem Norden Deutschlands überlassen." (mit dpa)