Die zwei Seiten des Alexander Zverev

Alexander Zverev ist Deutschlands bester Tennisspieler. Ins Finalturnier der Saison ist er erfolgreich gestartet. Doch in Beziehungen zu Frauen soll er sich nicht immer im Griff haben.

Plus Deutschlands bester Tennisspieler hat sich nach langer Verletzungspause in die Weltspitze zurückgekämpft. Sportlich läuft es also wieder, doch privat hat er Ärger mit der Justiz.

Von Marco Scheinhof

Alexander Zverev sitzt ganz ruhig da. Seine Miene ist angespannt, er blickt auf den Tisch. Es ist ein trüber Tag, Zverev hatte gerade sein Auftaktspiel beim renommierten Tennisturnier in München deutlich mit 3:6, 2:6 gegen den aufstrebenden Holger Rune verloren. Zverev soll erklären, wie es dazu kommen konnte. Seine Stimme stockt, er findet kaum Worte. Er redet von großer Enttäuschung und davon, dass er dieses Turnier hier in München doch so sehr liebe. Und dass er gar nicht fassen könne, dass bereits nach Spiel eins wieder Schluss sein soll.

Im Frühjahr 2022 war das, der deutsche Hoffnungsträger war früh ausgeschieden. Ein Jahr später das gleiche Bild. Wieder kommt Zverev hoffnungsfroh nach München. Er soll das Zugpferd des Turniers sein, die Veranstalter erhoffen sich durch den 26-Jährigen mehr Aufmerksamkeit. Doch wieder ist früh Schluss. Wieder verliert er sein Auftaktmatch, diesmal mit 6:7, 4:6 gegen den eher unbekannten Christopher O’Connell. Ein Tiefschlag. Erneut.

