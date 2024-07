Überflutungen und Hagel: Bilanz nach Unwetter gestern in Bayern

Starke Regenfälle, Hagel und Sturmböen haben am Freitagabend innerhalb weniger Stunden im Süden Bayerns für zahlreiche Hunderte Einsätze von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Vor allem Schwaben und Oberbayern waren betroffen. Keller liefen voll, Straßen wurden überflutet und umgefallene Bäume sorgten für Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen aber niemand.

Unwetter in Bayern gestern: Zahlreiche Polizei-Einsätze

In Schwaben musste die Polizei zwischen 18 Uhr und Mitternacht zu rund 320 unwetterbedingten Einsätzen ausrücken. Der Schwerpunkt lag dabei im Ost- und Oberallgäu sowie im Westen des Landkreises Lindau. Polizei und Feuerwehr waren bis in die Nacht hinein beschäftigt. In Waltenhofen im Oberallgäu blieb ein Auto in den Wassermassen stecken, mehrere Unterführungen standen voll Wasser.

Heftiger Regen und Blitze trafen auch das Tänzelfest in der Kaufbeurer Altstadt. Die Besucher wurden gegen 20 Uhr aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Sicherheitskräfte ließen dann auch keine weiteren Besucher mehr auf das Gelände.

Unwetter sorgen in Oberbayern für Unfall und Erdrutsch

Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hat es zwischen 19 Uhr und Mitternacht rund 230 Einsätze aufgrund des Unwetters gegeben. Schwere Einsätze waren allerdings nicht dabei. Auch hier waren Keller vollgelaufen und Bäume auf Straßen und Zuggeleise gestürzt.

Auf der A95 bei Garmisch-Partenkirchen führte Aquaplaning zu einem Unfall. Am Ickinger Berg im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen rutschte den Angaben nach ein Stück Erdreich ab und blockierte zwischenzeitlich eine Straße. In Icking selbst wurde die Ortsmitte nach Angaben eines dpa-Fotografen überflutet, feststeckende Autos wurden von der Feuerwehr aus dem Wasser gezogen. In München wurde wegen des Gewitters das Klassik-Open-Air am Odeonsplatz zur Pause beendet.

Thurn und Taxis Schlossfestspiele in der Oberpfalz abgebrochen

In Regensburg wurden wegen der Unwetterwarnung am Freitagabend die Thurn und Taxis Schlossfestspiele abgebrochen. Der Innenhof des Schlossen, in dem die Bühne steht, blieb geschlossen. Die Veranstalter forderten die Premierengäste gegen 20 Uhr auf, das Gelände aus Sicherheitsgründen zu verlassen. (mit dpa)