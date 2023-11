Auto überschlägt sich: Unfälle bei Schnee und Eis in der Region

Überraschend ist es nicht: Mit dem ersten Schnee des Winters häufen sich die Unfälle auf den bayerischen Straßen. Vom Ries bis ins Allgäu hat es an einigen Stellen gekracht.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 ist am Samstagmorgen eine 23-Jährige leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Sie sei bei Gersthofen in Richtung Norden gefahren, habe ein anderes Fahrzeug überholt und sei dabei ins Schlingern geraten, heißt es im Polizeibericht. Der Pkw rutschte nach rechts von der Fahrbahn, ehe er sich im Straßengraben überschlug und auf den Rädern zum Stehen kam. Die Fahrerin konnte noch selbstständig das Unfallfahrzeug verlassen und kam ins Krankenhaus, ihr Auto ist ein Totalschaden. Weitere Fahrzeuge wurden dem Bericht zufolge bei diesem Unfall nicht beschädigt – doch es war nicht der einzige, zu dem es an diesem verschneiten Wochenende im Südwesten Bayerns kam.

Etwas weiter nördlich und wenige Stunden zuvor kippte der Polizei zufolge etwa ein Lkw-Anhänger bei einem Unfall um, der sich ebenfalls auf der B2 ereignet hatte. Der 56-jährige Fahrer war bei Langweid in Richtung Süden unterwegs und kam ebenfalls auf glatter Fahrbahn ins Schlingern. Der Lkw prallte nun zunächst gegen die Mittelleitplanke, ehe er nach rechts von der Fahrbahn rutschte und einen Wildzaun durchbrach, wie es die Polizei schildert. Das Fahrzeug blieb letztlich in Schräglage an der Böschung liegen, der Anhänger war umgekippt. Auch hier waren keine weitere Fahrzeuge beteiligt, der Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Am Lkw sei nach erster Schätzung ein Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich entstanden, die Bundesstraße war deshalb am Vormittag für über drei Stunden gesperrt.

Sperrungen und Unfälle auf der B2 zwischen Augsburg und Donauwörth

Am Sonntagmorgen folgte ein weiterer Unfall auf der B2, dieses Mal bei Meitingen in Fahrtrichtung Süden: Wieder verlor eine Autofahrerin bei Glätte die Kontrolle über ihr Auto, prallte gegen die Mittelleitplanke und kam mitten auf der Straße zum Stehen, wie die Polizei den Unfall schildert. Die 26-jährige Fahrerin blieb unverletzt, der Sachschaden beträgt 3000 Euro, die Straße wurde für eine Stunde gesperrt.

Auch in anderen teilen der Region kam es zu Unfällen. Die Landsberger Polizei teilt auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass so mancher Verkehrsteilnehmer aufgrund der Witterungsverhältnisse von der Straße abkam. Als Beispiel dient ein Unfall in der Nacht von Freitag auf Samstag: Gegen 4 Uhr befuhr ein 40-Jähriger aus München die B17 Richtung Landsberg. Auf Höhe Seestall kam sein Wagen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Leitpfosten und rutschte wieder zurück auf die Fahrbahn, wo das Auto quer auf der Gegenspur zum Stehen kam. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Rund um Landsberg und Ammersee viele Glätteunfälle

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 1.30 Uhr, als ein Lastwagenfahrer von Igling kommend Richtung Kaufering in den Kreisverkehr an der B17 einfuhr. Dort konnte er wegen der schneebedeckten Fahrbahn den Straßenverlauf nicht mehr erkennen, kam zu weit nach rechts und rutschte mit seinem Sattelzug in den leicht abschüssigen Straßengraben. Der Lastwagen musste von einem Abschleppdienst aus dem Straßengraben gezogen werden. Es entstand geringer Sachschaden am Bankett.

Auch im Bereich der Polizeiinspektion Dießen sorgten Schnee und teils nicht geräumte Straßen am Samstag und Sonntag vorwiegend zur Nachtzeit für erschwerte Fahrbedingungen und glatte Straßen. Im Laufe der Nacht kamen mehrere Fahrzeuge aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und verursachten Sachschaden in geringer Höhe Zwei Pkws mussten abgeschleppt werden, teilt die Polizei mit.

Keine schweren Verletzungen bei Unfällen wegen Glätte in Bayern

Die Donauwörther Polizei berichtet zudem von einem Unfall – wieder auf der B2, dieses Mal bei Donauwörth in Richtung Nürnberg – bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand. Nachdem der Fahrer auf Höhe der Ausfahrt Parkstadt die Kontrolle verloren habe, sei das Auto so heftig in die Leitplanken geprallt, dass die Airbags auslösten. Der Fahrer und die 27-jährige Beifahrerin aus Donauwörth wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht, heißt es im Bericht der Polizei. Die Beamten haben ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Weitere Unfälle ereigneten sich auf der Autobahn A9 zwischen Nürnberg und München. Auch diese gingen glücklicherweise allesamt glimpflich aus, laut Polizeibericht gab es keine Verletzten. In zwei Fällen stellten die Einsatzkräfte aber fest, dass die Fahrer trotz Matsch und Schnee noch mit Sommerreifen unterwegs gewesen seien. (cup/wu/AZ)