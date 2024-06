Hochwassergebieten drohen am Wochenende wieder Unwetter

Die Lage in den überfluteten Orten entspannt sich langsam wieder. Doch für das Wochenende ist erneut Regen angesagt.

In den Hochwassergebieten soll es wieder regnen. Der Deutsche Wetterdienst sagt für den Samstag Gewitter und Unwetter in Südbayern vorher. Dabei sollen an manchen Orten heftiger Starkregen und Sturmböen bis zu 100km/h auftreten. In der Nacht auf Sonntag kommt es in der Region weiterhin zu Gewittern, die Unwettergefahr nimmt jedoch ab. Am Sonntagmorgen bleibt es in Südbayern wolkig. Im Laufe des Tages gibt es dort und in der Mitte Bayerns vermehrt Schauer und Gewitter.

Nach dem Hochwasser entspannt sich die Lage in Bayern langsam

In den letzten Tage entspannte sich die Situation in den überfluteten Gebieten. Nachdem Bayern in den Fluten von Stark- und Dauerregen versunken war, zeigte sich seit Dienstag die Sonne. Im Unterallgäu wurde der Katastrophenfall aufgehoben. In vielen Orten Bayerns laufen die Aufräumarbeiten – eine Bilanz zu den Schäden ist noch nicht verfügbar. (AZ)

