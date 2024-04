Die besten neuen Online Casinos in Deutschland

Wir wollen euch damit helfen empfehlenswerte und vertrauenswürdige neue Casinos für deutsche Spieler zu finden. Unsere Bestenliste enthält nur Glücksspielanbieter, die über eine deutsche Lizenz verfügen und darüber hinaus zahlreiche Vorzüge und Besonderheiten bieten. Auch euer Favorit ist mit Sicherheit dabei.

Neue Online Casinos 2024 - Aktuelle Top 10

Liste der besten neuen deutsche Online Casinos

Mr Green – Beste neue Online Casino in Deutschland

Sunmaker – Besonders schnelle Auszahlung

NetBet – Top Willkommenspaket

Tipico – Vielseitige Online Slots Auswahl

SlotMagie – 50 Spins Bonus ohne Einzahlung für Registrierung

CrazyBuzzer– 5€ gratis Startguthaben für kostenlose Registrierung

Spinz – 10 Euro Einzahlen und mit 50€ spielen & 50 Freispiele

PartySlots – Hohe Auszahlungsquote

TigerSpin – PayPal Casino mit hoher Sicherheit

Betiton – Brandneues Online Casino

Top neues Online Casino nach Kategorie

In diesem Abschnitt präsentieren wir herausragende, frisch lizenzierte neue Online Casinos, die in verschiedenen Kategorien für deutsche Spieler besonders attraktiv sind. Von bestem Bonus bis hin zu neuestem Casino mit PayPal – jeder Glücksspielanbieter wurde sorgfältig ausgewählt, um die vielfältigen Vorlieben und Interessen der Spielefans abzudecken.

Bestes neue Casino: Mr Green Neuestes Online Casino: Betiton Höchste Auszahlungsquote: PartySlots Neue Casino mit paysafecard: Sunmaker Neues PayPal Casino: CrazyBuzzer Neustes Merkur Casino: NetBet Brandneu mit Novoline Spielen: Tipico Für Mastercard Nutzer: Spinz Neues Trustly Casino: TigerSpin Schnellste Auszahlung: Sunmaker

Kurz und bündig: Alles wissenswertes über neue Casinos online in Deutschland

Im Zuge der Neuregelung des Glücksspielsektors müssen sämtliche neue Online Casinos, die in Deutschland operieren möchten, eine Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) vorweisen. Diese Lizenzierung schließt bei den neuen Online Casinos 2024 sowohl etablierte Marken als auch frische Akteure auf dem Markt ein. Während einige unter ihrem alten Namen auftreten, wagen sich andere unter einem völlig neuen Banner in das Geschäft.

Bei uns findet ihr eine Zusammenstellung der neuesten Glücksspielplattformen, die die offizielle Genehmigung der Glücksspielbehörde erhalten haben und außerdem rundum gelungene Angebote präsentieren. Ein wichtiger Hinweis für Online Casinos mit EU-Lizenz: Sowohl alte als auch neue Online Casinos mit Curacao oder Malta Lizenz sind auf dem deutschen Markt nicht zulässig und als illegal zu betrachten.

Die 5 besten neuen deutschen Online Casinos im Detail

In aller Kürze haben wir euch unsere Casino Testsieger bereits vorgestellt. An dieser Stelle wollen wir die Top 5 der neuen Online Casinos ein wenig genauer präsentieren. Hier erfahrt ihr im Detail, warum sich eine Anmeldung lohnt und warum ihr den Anbietern vertrauen könnt. Beginnen wollen mit dem Erstplatzierten.

Platz 1: Mr Green – Das beste neue deutsche Online Casino

Geht es um neue Online Casinos, dann hat Mr Green das beste Gesamtpaket zu bieten und hat sich zu Recht die Spitzenposition gesichert. Die liegt zum Beispiel am Bonus ohne Einzahlung in Form von 25 Freispielen, den ihr euch nach der Registrierung sichern könnt. Für die Ersteinzahlung gibt es 50 weitere Freispiele obendrauf. Alternativ bekommt ihr als neuer Spieler einen 400% Bonus für eure Einzahlung von 10€.

Seine Lizenz hat Mr Green von der GGL Ende März 2023 bekommen und hat sich seitdem in eindrucksvolles Spieleportfolio von mehr als 700 Spielautomaten aufgebaut. Neue und klassische Automatenspiele en masse erwarten euch in diesem Online Casino. Ein- und Auszahlen könnt ihr mit PayPal, paysafecard, Skrill, Neteller und Co. Hohe Sicherheit ist euch mit der deutschen Glücksspiellizenz natürlich garantiert.

Vor- und Nachteile von Mr Green Stärken Bonus ohne Einzahlung

Über 700 Online Slots

Sicheres Online Casino

Viele Zahlungsmethoden Schwächen Kleiner Willkommensbonus

Kein Treueprogramm Zum Testsieger Mr Green

Platz 2: Sunmaker – Große Spielauswahl und faire Boni

Auch Sunmaker ist ein neues Online Casino mit GGL-Lizenz, das Spielern viele Vorteile bietet. Seit Mai 2023 besitzt der Glücksspielanbieter die deutsche Lizenz und hat sich seitdem eine treue Spielerschaft unter den deutschen Spielefans aufgebaut. Dies könnte der vielseitigen Zusammenstellung der Online Slots zu verdanken sein, die mehr als 700 Titel bekannter Spieleentwickler umfasst. Aber auch der Willkommensbonus hat es in sich: Freispiele und Bonusgeld gibt es für die Ersteinzahlung von mindestens 10€.

Die Ein- und Auszahlungen laufen unter sicheren Rahmenbedingungen ab und ihr könnt renommierte Zahlungsdienstleister wie paysafecard, PayPal und Sofort nutzen. Zu den Vorteilen zählt außerdem die 24 Stunden Expressauszahlung. Auf eure Gewinne müsst ihr somit nicht lange warten. Die mobile Webseite hat ebenfalls einiges zu bieten und ihr könnt euch aussuchen, mit welchen Endgeräten ihr bei Sunmaker spielen wollt.

Vor- und Nachteile von Sunmaker Stärken Auszahlung in 24 Stunden

Mehr als 700 Spiele im Angebot

Bonusgeld & Freispiele zum Start

Einzahlungen ab 10€ Schwächen Wenige Bestandskundenboni

Wenige Zahlungsmethoden Zu Sunmaker

Platz 3: NetBet – Riesengroßes Angebot an Spielautomaten

In puncto neue deutsche Online Casinos konnte sich auch der Anbieter NetBet gegen die Konkurrenz durchsetzen. Zum Beispiel aufgrund der Tatsache, dass Spieler dort mehr als 1.000 virtuelle Slots vorfinden. Viele Wünsche bleiben da nicht offen, denn ihr habt klassische und moderne Automatenspiele mit unterschiedlichsten Themen und Features zur Auswahl.

Neue Spieler können sich über 50 Freispiele als Dankeschön für die Anmeldung freuen. Für die Ersteinzahlung kommt ein Willkommenspaket in Form von weiteren Freispielen und Bonusguthaben hinzu. Bestehende Spieler erhalten abwechslungsreiche und lukrative Promotionen verschiedenster Art. Zahlungen sind dank der GGL Lizenz sicher und werden außerdem schnell abgewickelt.

Vor- und Nachteile von NetBet Stärken Über 1.000 Spieltautomaten

Bonus ohne Einzahlung

Hohe Sicherheit

Top Mobilcasino Schwächen Kein telefonischer Service

FAQ-Bereich eher klein Zu NetBet

Platz 4: Tipico Games – Neues Online Casino mit tollen Boni

Seine deutsche Lizenz hat das Tipico Casino Anfang des Jahres 2023 erhalten. Hinter dem Glücksspielangebot verbirgt sich allerdings ein langjährig erfahrener Betreiber von Sportwetten und Online Slots. Der Tipico Games Sektor umfasst mehr als 650 Spielautomaten, von denen die meisten von den beliebtesten Spieleherstellern stammen.

Neue Spieler erhalten einen Bonus, der sich aus Spielguthaben und Free Spins zusammensetzt, was den Start ungemein versüßt. Bestehende Spiele können unter anderem vom umfangreichen VIP Club profitieren. Zum Zahlungsportfolio gehören Anbieter wie Trustly, Skrill, PayPal und paysafecard. Alle Transaktionen sind kostenlos und in kurzer Zeit durchgeführt.

Vor- und Nachteile von Tipico Games Stärken Viele Slots mit hohen Quoten

Spiele renommierter Hersteller

Zahlreiche Bonusangebote

VIP Programm für Bestandskunden Schwächen Kein 24/7 Support

Keine Service Hotline Zu Tipico Games

Platz 5: SlotMagie – 50 gratis Freispiele bei Registrierung

Zum Thema neue seriöse Online Casinos hat auch SlotMagie einiges beizutragen. So zum Beispiel einen No Deposit Bonus, den es direkt nach der Anmeldung gibt. Auch das Willkommensangebot kann sich sehen lassen, denn es gibt für neue Spieler zwei Boni zur Auswahl. Treue Spieler profitieren darüber hinaus von den Vorteilen des Gold Clubs, der mit attraktiven Belohnungen lockt.

Die Spieleauswahl könnte größer sein und an der Übersichtlichkeit der Webseite könnte SlotMagie noch arbeiten. Punkten kann das Online Casino dagegen mit den zuverlässigen Zahlungen und den hohen Sicherheitsstandards beim Spieler- und Datenschutz. Alles in allem können wir auch dieses neue Online Casino voll und ganz empfehlen.

Vor- und Nachteile von SlotMagie Stärken No Deposit Bonus

Einzahlungen ab 1€

Bonus mit fairen Bedingungen

Gold Club für regelmäßige Spieler Schwächen Vergleichsweise wenige Spiele

Webseite teils unübersichtlich Zu SlotMagie

Darauf achten wir besonders bei einem Test eines neuen Anbieters

Bei der Prüfung von neuen Casinos legen wir ein besonderes Augenmerk auf vielseitige Aspekte, wobei eine deutsche Lizenz die grundlegende Voraussetzung darstellt. Ohne diese Genehmigung, die als unerlässlich für die Legalität angesehen wird, nehmen wir keine Tests vor. Seit der Neuregelung hat sich die Beurteilung von Seriosität und Sicherheit vereinfacht; die GGL überwacht dies akribisch, sodass die Lizenz allein schon ein verlässlicher Indikator für ein sicheres Spielumfeld ist. Ebenfalls ist die Auszahlungsrate interessant. Hier vergleichen wir, ob eine neue Casinoseite mit den Online Casinos mit den besten Gewinnchancen mithalten kann.

Testkriterien für neue Online Casinos in Deutschland Spielangebot & Spieleentwickler Wir schauen bei einem neuen Online Casino, ob die wichtigsten Anbieter auf dem deutschen Markt wie Merkur und Novoline vorhanden sind. Welche weiteren Spieleentwickler sind im Portfolio? Bieten sie exklusive Anbieter an, die sonst nirgends zu finden sind?

Wir schauen bei einem neuen Online Casino, ob die wichtigsten Anbieter auf dem deutschen Markt wie Merkur und Novoline vorhanden sind. Welche weiteren Spieleentwickler sind im Portfolio? Bieten sie exklusive Anbieter an, die sonst nirgends zu finden sind? Bonusangebot Auch die Boni spielen natürlich eine wichtige Rolle: Wie gestalten sich die Bonusangebote und Promotionen? Gibt es besondere Aktionen zum Start? Welche Promotionen warten auf bestehende Spieler? Sind die Bonus Bedingungen fair und transparent?

Auch die Boni spielen natürlich eine wichtige Rolle: Wie gestalten sich die Bonusangebote und Promotionen? Gibt es besondere Aktionen zum Start? Welche Promotionen warten auf bestehende Spieler? Sind die Bonus Bedingungen fair und transparent? Kundensupport und das Unternehmen hinter der Online Spielbank Ein kompetenter Support mit Live-Chat ist entscheidend, aber viele Betreiber setzen auf Tochterunternehmen mit begrenztem Fachwissen. Neben den Kundendienst untersuchen wir, welches Unternehmen hinter dem Casino steht – hinter neuen Plattformen können sich renommierte aber auch unbekannte Betreiber verbergen.

Ein kompetenter Support mit Live-Chat ist entscheidend, aber viele Betreiber setzen auf Tochterunternehmen mit begrenztem Fachwissen. Neben den Kundendienst untersuchen wir, welches Unternehmen hinter dem Casino steht – hinter neuen Plattformen können sich renommierte aber auch unbekannte Betreiber verbergen. Einzahlungen und Auszahlungen Wir schauen für unsere Casino Bewertungen nach, welche Zahlungsmethoden akzeptiert werden und ob PayPal und paysafecard verfügbar sind. Zudem finden wir heraus, wie die Limits aussehen und wie lange Ein- und Auszahlungen dauern. Auch dem Verifizierungsprozess und dessen Abläufen widmen wir unsere Aufmerksamkeit.

Wir schauen für unsere Casino Bewertungen nach, welche Zahlungsmethoden akzeptiert werden und ob PayPal und paysafecard verfügbar sind. Zudem finden wir heraus, wie die Limits aussehen und wie lange Ein- und Auszahlungen dauern. Auch dem Verifizierungsprozess und dessen Abläufen widmen wir unsere Aufmerksamkeit. Auszahlungsquoten Die Quoten der angebotenen Spiele sind ebenfalls wichtige Testkriterien. Zu Beginn ist es schwierig, die realen Auszahlungsquoten (RTPs) zu kennen, da die Spiele noch nicht lange auf dem Markt sind. Wir werden regelmäßig überprüfen, ob es Änderungen gibt.

Die Quoten der angebotenen Spiele sind ebenfalls wichtige Testkriterien. Zu Beginn ist es schwierig, die realen Auszahlungsquoten (RTPs) zu kennen, da die Spiele noch nicht lange auf dem Markt sind. Wir werden regelmäßig überprüfen, ob es Änderungen gibt. Mobile Casino and App Gerade neue Anbieter verfügen oft über eine eigene Casino App und sind bestens auf das mobile Spielen vorbereitet. Allerdings bestehen auch bei den Mobilangeboten deutliche Qualitätsunterschiede. Wir finden die besten Portale für Mobilnutzer.

Welche Vorteile und Nachteile hat ein neues Online Casino?

Neue Online Casinos locken mit modernen Ansätzen, was die Spiele und die Promotionen angeht. Durch den Einsatz neuester Technologien bieten sie oft besonders benutzerfreundliche Portale auf Desktop sowie mobilen Geräten. Ein weiterer Pluspunkt ist die Bereitschaft, sich durch einen attraktiven Online Casino Bonus und einzigartige Spiele von etablierten Marken abzuheben. Oftmals bringen sie frischen Wind in die Branche durch Kooperationen mit weniger bekannten Spieleentwicklern.

Auf der anderen Seite steht manchmal die Schwierigkeit, das Vertrauen der Spieler zu gewinnen. Neue Casinos in Deutschland müssen erst ihre Zuverlässigkeit und den langfristigen Bestand beweisen. Das machen sie zum Beispiel, indem sie vertrauensvolle Bezahlmethoden integrieren. So findet ihr unter den besten Klarna Casinos einige neue Casinoseiten. Zudem ist das Fehlen einer umfangreichen Bewertungshistorie ein Nachteil, der es Spielern erschwert, die Seriosität und Spielqualität vorab einzuschätzen. In der Anfangsphase neuer Online Casinos kann es auch zu "Kinderkrankheiten" kommen, sei es bei der Kundenservice-Reaktionszeit oder technischen Problemen.

Vor- und Nachteile neuer Casinos Vorteile Neue Ansätze für Spiele und Boni

Kooperationen mit weniger bekannten Entwicklern

Oft besonders attraktive Bonusangebote

Modernste Portale für Desktop und Mobilgeräte Nachteile Fehlendes Vertrauen seitens der Spieler

Fehlende Langzeitbewertungen von Nutzern

Manchmal "Kinderkrankheiten" vorhanden

Fazit - Brandneue und bekannte Casinoseiten nun mit neuer deutscher Lizenz

Immer wieder entstehen neue deutsche Online Casinos, die mit modernsten Technologien und innovativen Spielkonzepten aufwarten. Diese frischen Plattformen locken mit einer breiten Palette an Spielen und verlockenden Bonusangeboten, um sowohl Neulinge als auch erfahrene Spieler anzuziehen. Durch die strengen Regulierungen und die Notwendigkeit einer Lizenzierung durch die deutsche Glücksspielregulierungsbehörde bieten sie ein sicheres und faires Spielumfeld, welches das Vertrauen der Spieler stärkt.

Neue Casinos online bereichern die Glücksspielszene in Deutschland kontinuierlich und setzen neue Impulse im Bereich der virtuellen Unterhaltung. Mit einem Fokus auf Kundenzufriedenheit und Benutzerfreundlichkeit bieten sie eine attraktive Alternative zu den etablierten Casinos. So sorgen sie dafür, dass auch beste deutsche Online Casinos sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen können. Durch die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards und die Bereitstellung eines verantwortungsvollen Spielumfelds tragen sie maßgeblich zur positiven Entwicklung des deutschen Online-Glücksspielmarktes bei.

Neue Online Casinos in Deutschland eröffnen Spielern Tore zu unentdeckten Welten voller Besonderheiten und Spannung, stets gerahmt von Sicherheit und Fairness, die durch strikte Regulierung gewährleistet werden. von Christoph Labrenz

Die wichtigsten Fragen rund um neue Casinos im Internet

Gibt es neue Online Casinos mit Startguthaben ohne Einzahlung?

Ja, es gibt durchaus neue Casinos in Deutschland, bei denen ihr einen Bonus ohne Einzahlung abstauben könnt. Es werden außerdem immer mehr Anbieter, die sich für die Registrierung bei den Spielern bedanken. Meist handelt es sich bei einem No Deposit Bonus um Freispiele für beliebte Slots. In unserer Bestenliste der neuen Casinos findet ihr den einen oder anderen einzahlungsfreien Bonus.

Warum suchen viele Spieler nach brandneuen Online Casinos?

Viele Spieler sind ständig auf der Suche nach brandneuen Online Casinos, angelockt von lukrativen Bonusangeboten und der Aussicht auf außergewöhnlichen Spielen. Die Neugier auf eine vielfältige Spielauswahl und das Bestreben, die neuesten Trends nicht zu verpassen, treiben sie an. Solche Angebote versprechen eine erfrischende Abwechslung zum gewohnten Spielalltag und halten die Spannung hoch.

Gibt es Betrug und schwarze Schafe unter den unbekannten Online Casinos?

Unter den neuen Online Casinos mit einer deutschen Lizenz ist Betrug ausgeschlossen, da die strenge Regulierung und Überwachung durch die Regulierungsbehörde für ein sicheres Spielumfeld sorgen. Bei Glücksspielanbietern, die unter anderen Lizenzbehörden operieren, lässt sich die Seriosität hingegen nicht immer mit Gewissheit beurteilen. Daher empfiehlt es sich, sich auf Casinos mit einer deutschen Lizenz zu konzentrieren, um auf der sicheren Seite zu sein.

Wieso finde ich nicht alle Bezahlmethoden bei neuen Casinoseiten?

Nicht jeder Zahlungsdienstleister entscheidet sich dafür, mit allen neuen Casinoseiten zusammenzuarbeiten. Hintergrund sind oft unterschiedliche Richtlinien, Sicherheitsanforderungen oder strategische Ausrichtungen der Anbieter. Diese selektive Partnerschaft führt dazu, dass bei neuen Plattformen nicht immer das volle Spektrum an Bezahlmethoden zur Verfügung steht, was die Auswahl für Spieler einschränken kann.

Kann ich ein neues Casino mit MGA oder Curacao Lizenz nutzen?

Neue MGA Casinos (Malta Gaming Authority) oder solche mit Curacao Lizenz sind in Deutschland nicht gestattet und gelten als illegal. Aus diesem Grund raten wir dringend davon ab, solche Plattformen in Anspruch zu nehmen. Dort besteht nämlich ein erhöhtes Risiko für betrügerische Aktivitäten. Dies kann vor allem bei der Auszahlung größerer Gewinne zu Problemen führen, bei denen die Spieler kaum Handhabe haben.

Kann man in einem neuen Casino ohne Anmeldung spielen?

Neue Online Casinos ohne Registrierung sind in Deutschland nicht zulässig. Eine Kontoeröffnung ist stets erforderlich, um die Spielangebote nutzen zu können. Allerdings ist es möglich, innerhalb der ersten 72 Stunden nach der Anmeldung zu spielen, ohne die Verifizierung abschließen zu müssen. Nach diesem Zeitraum ist jedoch eine vollständige Verifizierung notwendig, um weiterhin Zugang zu den Spielen und Dienstleistungen des Casinos zu haben.

Gibt es neue Kryptocasinos mit Bitcoin

In Deutschland ist die Nutzung von Kryptowährungen wie Bitcoin in Online Casinos nicht gestattet. Der Hauptgrund hierfür liegt in den strengen Regulierungen zur Verhinderung von Geldwäsche. Spieler haben jedoch die Möglichkeit, ihre Konten mit anderen Zahlungsmethoden aufzuladen, die dann mit Kryptowährungen gefüllt werden können. Dennoch bleibt der direkte Einsatz von Bitcoin und anderen Kryptomethoden in deutschen Online Casinos untersagt.

Wann gibt es neue Online Spielbanken?

Viele Spieler warten sehnsüchtig auf die Lizenzierung der ersten Online Spielbanken. Diese dürfen auch Tischsspiele wie Roulette oder Blackjack anbieten. Ebenfalls ein Live Casino wird es dann wieder geben. Für bayrische Spieler hat das Warten ein Ende, denn dort wurde so eine Online Glücksspiel-Lizenz vergeben. Alle anderen müssen noch etwas Geduld haben, bis es neue Online Casinos mit dem Angebot gibt.