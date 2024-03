Die besten paysafecard Casinos in Deutschland im Vergleich

Die Prepaid-Methode paysafecard gehört nicht umsonst zu den beliebtesten Zahlungsmitteln bei Glücksspielfans in Deutschland. Dies liegt an den vielen Vorteilen der paysafecard. Doch welche sind es? Was macht die Zahlungsmethode so attraktiv und welches Online Casino mit paysafe ist ganz besonders zu empfehlen? Alle Antworten und noch viel mehr erfahrt ihr im folgenden Artikel.

Die obere Tabelle der besten paysafe Online Casino Seiten zeigt euch nur deutsche Online Casinos, die eine Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) vorweisen können. Eine solche Konzession gibt es nur unter strengen Voraussetzungen, sodass ihr sicher sein könnt, dass alle empfohlenen Online Casinos mit paysafecard höchste Sicherheit bieten und den Spielerschutz wichtig nehmen.

Bester Online Casino paysafe Anbieter nach Kategorie

In Online Casinos spielen bestimmte Merkmale eine wichtige Rolle. Die Auswahl der Spiele gehört dazu, aber auch der Bonus, die Zahlungsbedingungen sowie die Dauer der Auszahlungen. Jeder Spieler legt dabei den eigenen Fokus auf andere Merkmale, sodass nicht jedes paysafe Casino für jeden Glücksspielfan das Richtige wäre.

Damit ihr eine Casino Seite ganz nach eurem Geschmack findet, haben wir nachfolgend die besten Anbieter in Kategorien angeordnet. So seht ihr auf einen Blick, wo das gesuchte Angebotsmerkmal auf euch wartet. Natürlich haben die paysafecard Casinos 2024 allesamt auch viele weitere Vorteile und Besonderheiten, die es sich zu entdecken lohnt.

Die 10 besten Online Casinos mit paysafe im Detail

Ihr kennt nun die Namen der besten Glücksspielanbieter, doch warum hat es ein bestimmtes Online Casino mit paysafe überhaupt in unsere Bestenliste geschafft? Wir stellen euch nachfolgend unsere Testsieger ein wenig ausführlicher vor und zeigen euch auf einen Blick, wo die jeweiligen Vor- und Nachteile der Anbieter liegen.

Platz 1: bwin - Unser Testsieger 2024

Dieses Online Casino mit paysafe hat es ganz oben aufs Siegertreppchen geschafft, weil es das beste Gesamtpaket aus Spielspaß, Komfort und Sicherheit bietet. Die Spielauswahl ist vielseitig und gleichermaßen geeignet für Fans klassischer und moderner Spielautomaten. Es gibt neben paysafecard noch diverse weitere Zahlungsmethoden und sie sind alle gleichermaßen sicher und zuverlässig.

Der Willkommensbonus besteht aus Bonusgeld und Freispielen – und sowohl das Angebot als auch die zugehörigen Bedingungen können überzeugen. Natürlich gibt es auch an der Sicherheit nichts auszusetzen, denn es handelt sich hier um einen Glücksspielanbieter, der sich für die deutsche Lizenz qualifizieren konnte. Höchste Datensicherheit und umfassender Spielerschutz sind euch bei bwin garantiert.

Vor- und Nachteile von bwin Stärken paysafe Casino mit GGL Lizenz

Attraktiver Neukundenbonus

Spiele für jeden Wunsch

Schnelle und sichere Zahlungen Schwächen Live Chat nur nach Anmeldung

Platz 2: DrückGlück - Top Slots und hohe Sicherheit

Ebenso wie die anderen Online Casinos mit paysafecard, ist auch DrückGlück in Deutschland lizenziert und weist damit höchste Sicherheitsstandards auf. Zu den weiteren Vorteilen dieses Glücksspielanbieters zählt das facettenreiche Spielsortiment, das top Slots wie Fire Joker, Wolf Gold und Legacy of Dead beinhaltet. Mehr als 300 Spielautomaten stehen zur Auswahl.

Ein Argument, das eindeutig für DrückGlück spricht, ist die Zusammenstellung der Bonus Aktionen. In dieser Hinsicht zeigt sich das paysafe Casino kreativ und bietet in puncto Promotionen beinahe täglich etwas Neues. Vermisst haben wir Spiele von Merkur und Novoline, ein Umstand, der den Anbieter einen Platz in den Top 2 gekostet hat.

Vor- und Nachteile von DrückGlück Stärken 300+ Slots zur Auswahl

Faire Bonus Angebote

Viele Promotionen

Gelungenes Mobilcasino Schwächen Wenige Merkur Slots

Platz 3: StarGames - Der leuchtende Stern unter den paysafe Casinos

Es hat zwar nicht ganz für die ersten beiden Plätze gereicht, aber StarGames gehört ganz klar zu den besten paysafecard Casinos für deutsche Spieler. Besonders auffällig ist die große Auswahl der Online Slots, aus denen ihr wählen könnt. Die Spiele stammen unter anderem von Entwicklern wie Merkur, NetEnt und Pragmatic Play, und es gibt insgesamt mehr als 300 Spiele.

Es sind in diesem Online Casino paysafe Einzahlungen möglich - und zwar bereits ab 5€, sodass auch diejenigen mit besonders kleinem Budget nicht auf der Strecke bleiben müssen. Neue Spieler können sich über einen StarGames Bonus von 100€ und 100 Freispielen freuen.

Vor- und Nachteile von StarGames Stärken paysafecard Einzahlungen ab 5€

Hohes Sicherheitsniveau

Mehr als 300 Online Slots

Merkur Spiele vorhanden Schwächen Wenige Novoline Slots

Platz 4: Merkur Slots - Starkes Online Casino mit vielen Vorzügen

Die Positionierung des Merkur Casinos unter den Spitzenreitern der Glücksspielszene in Deutschland ist nicht ausschließlich der Möglichkeit zu verdanken, sichere und schnelle Einzahlungen mittels paysafecard zu tätigen. Die angebotenen Boni und Promotionen tragen ebenfalls zur Attraktivität dieses Anbieters bei. Obwohl das Spielportfolio ausbaufähig ist, findet man hier einige der branchenweit gefragtesten Spielautomaten.

Der Grund, warum es nicht ganz an die Spitze gereicht hat, liegt unter anderem in der Einschränkung, dass Auszahlungen nicht über das myPaysafe Konto vorgenommen werden können und Nutzer bei vorherigen Einzahlungen via paysafecard auf die Banküberweisung angewiesen sind. Positiv hervorzuheben sind jedoch die kurzen Bearbeitungszeiten bei Auszahlungen, die eine schnelle Gutschrift der Gewinne ermöglichen.

Vor- und Nachteile von Merkur Slots Stärken Schnelle paysafe Einzahlungen

Lizenz der GGL

Moderne und klassische Slots

Spiele von Merkur und Novoline Schwächen Keine paysafe Auszahlungen

Platz 5: Winfest - Für Merkur-Fans und Mobilspieler

Wer im Online Casino paysafe Zahlungen durchführen will, ist auch bei Winfest gut aufgehoben. Neben der Prepaid-Bezahlmethode stehen noch zahlreiche weitere Zahlungsdienstleister zur Auswahl und ermöglichen Ein- und Auszahlungen ab 10€. Neue Spieler werden für die erste Einzahlung mit Bonusgeld und massig Freispielen belohnt.

Hervorragend ist das Mobilportal, das keinen Software Download erfordert. Am Smartphone und Tablet könnt ihr auf alle Spiele, alle Boni und alle Zahlungsmethoden zugreifen und könnt eurer Glücksspielleidenschaft an jedem Ort nachgehen. Gefehlt haben uns Novoline Spielautomaten sowie ein etwas größerer FAQ-Bereich.

Vor- und Nachteile von Winfest Stärken Viele Freispiele zum Start

Schnelle Auszahlungen

Hohe Sicherheit

Merkur Slots vorhanden Schwächen Keine Novoline Spiele

Platz 6: Sunmaker – Solides Online Casino mit Luft nach oben

Ein bisschen müsste Sunmaker noch am eigenen Angebot schrauben, um es in unsere Top 5 zu schaffen, aber zu den besten Online Casinos Deutschland gehört dieser Anbieter allemal. Mehr als 400 Spiele werdet ihr vorfinden – und könnt dabei einige der beliebtesten Slots der Branche ausprobieren.

Im Test hat das paysafecard Casino außerdem mit den fairen und lukrativen Boni überzeugt sowie mit den einfachen und schnellen Transaktionen, die bei Betiton möglich sind. Nicht zu vergessen ist das hohe Sicherheitsniveau, von dem ihr beim Spielen profitiert. Nicht ganz der Spitzenreiter, aber nichtsdestotrotz auf ganzer Linie empfehlenswert.

Vor- und Nachteile von Sunmaker Stärken Legales und sicheres Casino

paysafe und viele andere Methoden

Einzahlungen ab 10€

Ausgezeichnetes Spielangebot Schwächen Teils lange Auszahlungsdauer

Platz 7: Tipico - Top Slots an jedem Ort

Auf die oberen Ränge hat es Tipico nicht geschafft – unter anderem weil die Boni in diesem paysafe Casino eher dünn gesät sind. Abseits des Willkommensangebots gibt es noch viel zu entdecken. Auch haben wir uns über die Spielautomaten von Merkur gefreut – ebenso wie über Slots des Herstellers Novoline.

Selbstverständlich hat Tipico zu bieten, sonst hätte es nicht für einen Platz in unserer Top 10 gereicht. Zu den Vorzügen des Casinos mit paysafecard gehören eine buntgemischte Slots-Auswahl, schnelle Ein- und Auszahlungen sowie ein richtig gut gelungenes Portal für Mobilnutzer. Es lohnt sich ganz eindeutig, Tipico eine Chance zu geben.

Vor- und Nachteile von Tipico Stärken Ab 10€ mit paysafe zahlen

Schnelle Auszahlungen

100% legal

Ideal für Mobilnutzer Schwächen Keine Spiele von Merkur

Platz 8: Jokerstar – Der Joker unter den Online Casinos

In Sachen Ein- und Auszahlungen gibt es für Nutzer der paysafecard sowohl gute als auch schlechte Nachrichten. Das Positive zuerst: Ihr könnt bei Jokerstar bequem mit paysafecard einzahlen – und zwar ab einem Betrag von 10€. Auf der anderen Seite sind Auszahlungen mit diesem Zahlungsdienstleister leider nicht möglich - ihr müsst auf die Banküberweisung ausweichen.

Wenn euch das nichts ausmacht, dann werdet ihr mit Jokerstar ein vielseitiges Online Casino bekommen, das Wert auf Kundenzufriedenheit legt und alle Bedingungen transparent gestaltet. Ihr könnt aus mehr als 720 Spielautomaten wählen und profitiert von lukrativen sowie fairen Bonusangeboten. Und das alles natürlich bei höchstem Sicherheitsniveau.

Vor- und Nachteile von Jokerstar Stärken Slots mit hohen Quoten

Merkur und Novoline Spiele

paysafe Einzahlung ab 10€

Fairer Neukundenbonus Schwächen Live Chat nur nach Anmeldung

Platz 9: NetBet - Top Casino mit kleineren Schwächen

Der Neuntplazierte in unserer Bestenliste ist NetBet. Es gibt die eine oder andere Kleinigkeit, die den Anbieter auf den vorletzten Platz rücken, alles in allem ist dieses Online Casino mit paysafe trotzdem empfehlenswert und zählt zu den besten paysafecard Casinos auf dem deutschen Markt.

Nicht zuletzt wegen der gekonnt gewählten Auswahl der Boni, die jeden Geschmack anspricht. Ihr könnt euch jeden Tag auf eine neue Promotion freuen und auf unterschiedliche Weise profitieren. Verbesserungsbedarf besteht zum Beispiel beim Spielportfolio, denn es fehlen Slots von Merkur und Novoline. Auch eine telefonische Kundenbetreuung sowie durchgehende Service-Erreichbarkeiten wären wünschenswert.

Vor- und Nachteile von NetBet Stärken Viele Freispiele für Neukunden

Täglich neue Boni

GGL Lizenz

Top Mobilangebot Schwächen Keine Merkur Slots

Platz 10: KnightSlots - Für alle Glücksritter

Nicht nur unkomplizierte und gebührenfreie Einzahlungen via paysafecard machen KnightSlots für viele Glücksspielfans attraktiv. Für die oberen Ränge hat es zwar nicht gereicht, aber die Konkurrenz ist einfach sehr hart – und KnightSlots hat trotz der vergleichsweise niedrigen Platzierung so einiges in petto. Da wäre zum Beispiel die eindrucksvolle Spielauswahl, die eine gelungene Mischung unterschiedlicher Slots beinhaltet.

Die Boni und Promotionen sind ebenfalls erwähnenswert, denn für neue und bestehende Spieler gibt es Bonusgeld, Reload Boni und ein umfangreiches Treueprogramm. Selbstredend ist auch eine Lizenz der GGL vorhanden, was KnightSlots nicht nur legal, sondern auch äußerst sicher macht. Eine ganz klare Empfehlung unserer Redaktion.

Vor- und Nachteile von KnightSlots Stärken 400% Bonus

paysafe Einzahlung ab 10€

Schnelle Auszahlungen

Treueprogramm für Bestandskunden Schwächen Live Chat nur nach Registrierung

Was versteht man unter einem paysafecard Casino?

Die Antwort ist so simpel, wie es scheint: ein Casino, das die Zahlungsmethode paysafecard anbietet. Wichtig zu wissen ist, dass nicht jeder Anbieter gleichermaßen empfehlenswert ist, nur weil in dem Online Casino paysafe Einzahlung möglich ist. Die Qualität der Glücksspielangebote kann sehr stark variieren.

Die Zahlungsmethode an sich ist mit vielen Vorteilen verbunden, ihr solltet aber trotzdem jedes Online Casino mit paysafe nach weiteren Merkmalen prüfen. Dazu zählen Legalität, Zuverlässigkeit, Spielangebot, Bonus und die allgemeinen Zahlungsbedingungen. Nur so findet ihr ein rundum gelungenes Casino Angebot, das genau nach eurem Geschmack ist.

Sind paysafe Casinos legal und seriös in Deutschland?

Für Spieler in Deutschland sind Online Casinos mit paysafecard Zahlungen nicht per se legal. Ist diese Zahlungsmethode vorhanden, muss es nicht automatisch heißen, dass auch eine Lizenz der GGL vorliegt. Auch Casinos aus Malta, Gibraltar und Curaçao können diesen prepaid Anbieter in ihrem Repertoire haben.

Daher solltet ihr euch nicht nur auf das Vorhandensein des Zahlungsanbieters verlassen, wenn nach Online Casinos sucht. Schaut danach, wo der Anbieter lizenziert ist, und überprüft außerdem die Whitelist der GGL, in der alle legalen Glücksspielanbieter aufgeführt sind.

Wie funktioniert eine paysafe Einzahlung?

Wer mit der paysafecard im Casino bezahlen möchte, wird schnell feststellen, wie einfach das ist. Die Online Casino paysafe Einzahlung ist in wenigen Schritten durchgeführt und nimmt sehr wenig Zeit in Anspruch. Wir zeigen euch nachfolgend Schritt für Schritt, wie die Einzahlungen aufs Spielerkonto mit der Prepaid-Methode ablaufen.

Anleitung: Prepaid PIN erwerben und paysafecard Code einlösen

Die paysafecard ist eine unkomplizierte und sichere Zahlungsmethode, die Einzahlungen aufs Spielerkonto ermöglicht, ohne dass Nutzer ihre Bank- und Zahlungsdaten preisgeben müssen. Im Gegensatz zu myPaysafe, wo eine Konto Identifizierung notwendig ist, braucht ihr für die Nutzung der klassischen paysafecard lediglich eine 16-stellige PIN und könnt in den Online Casinos den paysafecard Code einlösen.

So zahlt ihr in ein Online Casino mit paysafe ein: Paysafe Pin erwerben Zuerst benötigt ihr eine PIN, die ihr vor Ort und online bei vielen Händlern erhaltet. Ihr zahlt einen bestimmten Betrag im Voraus und dieser wird dann in den 16-stelligen Code umgewandelt.

Zuerst benötigt ihr eine PIN, die ihr vor Ort und online bei vielen Händlern erhaltet. Ihr zahlt einen bestimmten Betrag im Voraus und dieser wird dann in den 16-stelligen Code umgewandelt. Casino Konto eröffnen Eröffnet ein Konto in der Online Spielothek oder loggt euch mit euren Zugangsdaten ins Konto ein. Öffnet den Kassenbereich und wählt die Einzahlungsoption, um den Vorgang zu starten.

Eröffnet ein Konto in der Online Spielothek oder loggt euch mit euren Zugangsdaten ins Konto ein. Öffnet den Kassenbereich und wählt die Einzahlungsoption, um den Vorgang zu starten. Paysafecard Einzahlung tätigen Klickt auf paysafe als Zahlungsmethode und bestimmt den Einzahlungsbetrag, der mit dem Guthaben der PIN übereinstimmt. Gebt den Code ein und bestätigt eure Eingabe mit einem Klick.

Klickt auf paysafe als Zahlungsmethode und bestimmt den Einzahlungsbetrag, der mit dem Guthaben der PIN übereinstimmt. Gebt den Code ein und bestätigt eure Eingabe mit einem Klick. Einzahlung checken & spielen Jetzt müsst ihr nur noch einige Sekunden warten, bis der transferierte Betrag auf eurem Spielerkonto zu sehen ist. Vergesst außerdem nicht, euch den Neukundenbonus zu sichern!

Limits: Welche Casinoseiten bieten eine 5€ oder 10€ Einzahlung?

In den meisten paysafe Casinos könnt ihr einen Mindestbetrag von 10€ einzahlen. Wollt ihr in Online Casinos mit paysafecard 5€ einzahlen, müsst ihr ein wenig suchen, denn es gibt solche Anbieter, aber sie sind eher selten. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch, in welchem Online Casino mit paysafecard 10€ Einzahlungen möglich sind und wo ihr noch weniger einzahlen könnt.

Beachtet, dass das maximale Einzahlungslimit bei allen legalen Online Spielbanken bei 1.000€ im Monat liegt. Dies ist der deutschen Regulierung geschuldet und wird so vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Auf der anderen Seite könnt ihr bei lizenzierten Anbietern sicher sein, dass ihr eure Gewinne ausgezahlt bekommt und dass ihr nicht lange auf die Gutschrift der Auszahlungen warten müsst. Falls eure Favoriten keine Gewinnauszahlung via paysafe anbieten, findet ihr hier die besten Online Casinos mit Auszahlung.

Online Casino Minimale Einzahlung Einzahlungsgebühren bwin 5€ Nein DrückGlück 10€ Nein StarGames 5€ Nein Merkur Slots 10€ Nein Winfest 10€ Nein Sunmaker 10€ Nein Tipico 10€ Nein Jokerstar 10€ Nein NetBet 10€ Nein KnightSlots 10€ Nein

paysafecard Auszahlung - so funktioniert es reibungslos

Obwohl paysafe eine Prepaid-Zahlungsmethode ist, haben sich die Macher hinter dem Bezahldienst etwas einfallen lassen, was auch Auszahlungen möglich macht. Und zwar handelt es sich bei myPaysafe, um ein Wallet, das ihr mit Guthaben aufladen könnt und auf das Auszahlungen vom Casino Konto möglich sind.

Ein Casino mit paysafecard Auszahlung ist damit keine Rarität, aber auch keine Selbstverständlichkeit. In einigen Fällen gibt es trotz der Einzahlung mit paysafe keine Möglichkeit, auf diese Weise auszuzahlen – und ihr müsst eine andere Methode wählen. Nachfolgend könnt ihr auf einen Blick sehen, welche Auszahlungslimits bei unseren Top Casinos gelten und wie lange ihr in der Regel auf den Eingang des Auszahlungsbetrags warten müsst.

Online Casino Auszahlungslimits mit myPaysafe (min./max.) Auszahlungsdauer bwin 5€ - 1.000€ 1 Tag DrückGlück 1€ - 5.000€ 1-5 Tage StarGames 10€ - 400€ 2-3 Tage Merkur Slots Keine Auszahlung möglich Keine Auszahlung möglich Winfest 10€ - kein Limit 1-2 Tage Sunmaker 10€ - kein Limit 48 Stunden Tipico 10€ - 10.000€ 1-3 Tage Jokerstar Keine Auszahlung möglich Keine Auszahlung möglich NetBet 10€ - 250€ 1-2 Tage KnightSlots 1€ - 5.000€ 1-2 Tage

Welche Spiele kann ich mit der paysafecard spielen?

Die Antwort ist ganz simpel: alle Spiele, die paysafecard Online Casinos derzeit im Portfolio haben. In der Praxis sieht es aktuell so aus, dass in einem Casino mit Lizenz aus Deutschland nur Online Slots erlaubt sind. Dies dürfte sich in Zukunft allerdings ändern, denn man kann davon ausgehen, dass es auch Lizenzen für Tisch- und Live Spiele geben wird.

Für euch bedeutet das, dass ihr auch Roulette, Blackjack und Co. vorfindet und auch für solche Games eine paysafe Einzahlung nutzen könnt. Bis dahin könnt ihr euch an euren liebsten Slots austoben und könnt euch jederzeit sicher sein, dass euer Geld durch die Casinos und durch paysafecard bestens geschützt ist.

Die besten Merkur und Novoline Echtgeld Casinos mit paysafe

Es wird nicht schwer sein, in einem paysafe Online Casino Merkur und Novoline Spiele zu finden. Viele Casinos haben Slots dieser Hersteller in ihren Sortimenten. Davon ausgehen sollte aber niemand, denn ist gibt noch zahlreiche Anbieter, bei denen die Slots der beliebten Entwickler noch immer nicht vorhanden sind. Sucht ihr Merkur oder Novoline im Online Echtgeld Casino mit paysafecard, dann können wir euch die folgenden Seiten empfehlen:

Die Top 3 Anbieter für Merkur und Novoline Spiele:

bwin Casino – Top paysafe Casino für Merkur und Novoline Fans

DrückGlück Casino - Slot Klassiker und moderne Video Slots

Jokerstar Casino - Top Willkommensbonus

paysafecard Bonus: tolle Angebote für Neu- und Bestandskunden

Falls euch diese Auswahl nicht genug ist, so findet ihr hier die Top Online Casinos mit Novoline Spiele . Fans der Gauselmann Spiele schauen in Merkur Online Casinos mit Echtgeld nach weiteren Alternativen.

Die meisten Menschen, die sich im Casino anmelden, wünschen sich ein Willkommensgeschenk als Dankeschön für ihre Einzahlung. In der Regel kommen Glücksspielanbieter diesem Wunsch nur allzu gerne nach. Wenn ihr im Online Casino paysafe Einzahlungen durchführt, könnt ihr euch in den meisten Fällen über besondere Boni freuen.

Spezielle Bonusangebote für paysafecard Zahlungen sind selten, aber ihr könnt mit dieser Zahlungsmethode alle regulären Boni in den Online Casinos beanspruchen. Manche Anbieter lassen sich darüber hinaus viel einfallen, um auch bestehende Spieler bei der Stange zu halten. Besonders beliebte Spezialangebote sind Einzahlungsboni, Cashback-Aktionen sowie Drops & Wins.

Online Casino Bonus Freispiele Umsatzrate Gültigkeit StarGames 100€ 100 20x Bonus 14 Tage Jokerstar 100€ 150 30x Bonus + Einzahlung 21 Tage DrückGlück 100€ 50 30x Bonus + Einzahlung 30 Tage

Vorteile und Nachteile der Prepaidkarte als Bezahlmethode im Online Casino

Die Zahlungsmethode paysafecard hat viele Vorzüge. Die schnellen und zuverlässigen Zahlungen gehören dazu, ebenso wie die Tatsache, dass keine Transaktionsgebühren anfallen. Auch die ausgezeichnete Verfügbarkeit zählt zu den Vorteilen, denn dieser Zahlungsanbieter ist in fast jedem Online Casino in Deutschland zu finden.

Auf der anderen Seite sind mit dieser Methode Auszahlungen nicht in jedem paysafe Casino verfügbar - und wenn, dann nur über das myPaysafe-Konto, für das eine Anmeldung und Verifizierung notwendig sind. Zudem zählt zu den Nachteilen der Fakt, dass mit der paysafecard in erster Linie kleinere Beträge einzahlbar sind. Wer zum Beispiel 1.000€ auf einmal einzahlen möchte, muss dafür mehrere PINs nutzen.

Vor- und Nachteile von paysafecard im Online Casino Vorteile Schnelle Einzahlungen

Hohe Sicherheit

Keine Transaktionsgebühren

In vielen Casinos verfügbar Nachteile Auszahlungen nicht immer möglich

Oft eher kleine Transaktionssummen

Alles Wichtige über das Unternehmen hinter der paysafecard

Die paysafecard gehört zur Paysafe Group, einem Unternehmen, zu dem auch Skrill und Neteller zählen. Seinen Hauptsitz hat die paysafecard GmbH in Wien und gegründet wurde der Zahlungsdienst im Jahr 2000. Insgesamt gehören mehr als 3.000 Mitarbeiter zur Paysafe Group, welcher Anteil davon auf das paysafecard Unternehmen entfällt, ist nicht offiziell bekannt.

Lizenziert ist die GmbH durch die Financial Services Authority, die auch die Aufsicht über die Geschäftstätigkeiten innehält. Allein im Jahr 2020 hat paysafecard einen weltweiten Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar erzielt – was deutlich zeigt, wie beliebt diese Prepaid-Methode ist. Alles Wichtige zum Unternehmen hinter paysafe seht ihr nachfolgend im Überblick.

Unternehmen paysafecard Firmensitz Wien Rechtsform GmbH Mitarbeiter 3.000+ Weltweiter Umsatz 1,4 Mrd. US-Dollar (2020) Gründer Bruce Lowthers (CEO & Executive Director) Leitung Armin Sageder, Michael Müller, Reinhard Eilmsteiner, Michael Altrichter Finanzaufsicht durch Financial Services Authority, FINMA-Lizenz in der Schweiz

Fazit: paysafecard Casinos sind beliebt in Deutschland

Casinos mit paysafe Zahlungen sind bei deutschen Spielern unheimlich beliebt. Das liegt an der unkomplizierten Nutzung, den sicheren Einzahlungen und der ausgezeichneten Verfügbarkeit in den Online Casinos. Bereits ab 5€ könnt ihr auf manchen Casino Seiten eine Einzahlung durchführen und bekommt mit paysafe Zahlungen jeden Bonus, der angeboten wird.

Achtet aber nicht nur darauf, dass paysafe verfügbar ist, schaut euch Casinos, die euch interessieren in Gänze an, um das Angebot zu finden, das perfekt auf eure Wünsche und Vorstellungen zugeschnitten ist. Wir helfen euch bei der Suche und haben die besten paysafe Casinos gefunden. Schaut in unsere Bestenliste – und mit Sicherheit werdet ihr schnell euren Favoriten entdecken.

Die besten paysafe Alternativen

Bietet euer favorisiertes Online Casino keine paysafecard Zahlungen an oder wollt ihr nicht mit dem Prepaid-Anbieter zahlen, dann stehen euch glücklicherweise viele verschiedene Alternativen zur Verfügung. Vor allem E-Wallets wie Trustly, Skrill und Neteller und Instand Banking Methoden wie Klarna und giropay sind bei Glücksspielfans populär. Ganz oben auf der Liste stehen aber ganz klar PayPal Casinos in der Beliebtheitsskala. Nachfolgend stellen wir euch die besten paysafe Alternativen für Casino Spieler in Deutschland.

Die 3 besten Paysafecard Alternativen für deutsche Spieler Zahlungsmethode Vorteil Zahlungsart Minimale Einzahlung Auszahlungs­limits Top Casino PayPal Sicheres E-Wallet Prepaidkarte 10€ 10€ - unbegrenzt bwin Klarna Perfekt für schnelle Zahlungen Online-Banking 10€ Keine Auszahlung StarGames Visa Schnelle Einzahlungen Kreditkarte 10€ Keine Auszahlung DrückGlück

Häufig gestellte Fragen

Gibt es eine Online Casino paysafecard Einzahlung ohne Anmeldung?

Nein, denn wenn ihr in einem legalen Online Casino mit paysafe spielen wollt, ist vor jeder Einzahlung eine vollständige Registrierung erforderlich. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass Betrug und Geldwäsche keine Chance haben und dass sich Spieler in einer sicheren Umgebung befinden. Eine Online Casino paysafecard Einzahlung ohne Anmeldung ist nur bei illegalen Anbietern möglich.

Gibt es bei paysafe Casinos Betrug?

Leider ist auch in einigen Online Casinos mit paysafe Zahlungen Betrug nicht ausgeschlossen. So manch ein paysafecard Casino Betrugstest schwarze Schafe zutage gefördert. Allerdings gilt dies nur für Glücksspielanbieter, die nicht in Deutschland lizenziert sind. Die GGL achtet gewissenhaft darauf, Lizenzen nur an absolut seriöse und faire Betreiber zu vergeben.

Kann ich die paysafecard auch mit einer Casino App nutzen?

Ja, die paysafecard kann man problemlos mit einer Casino App nutzen. Wer gerne mit der Prepaidkarte bezahlt, dem empfehlen wir zudem die paysafe App für Android oder iOS herunterzuladen. Dort könnt ihr eure Pin's auch online kaufen und verwalten. Ebenfalls bei einer Auszahlung über myPaysafe ist es komfortabel die Applikation auf dem Handy zu haben.

Kann ich mehr als 1.000 Euro mit der Prepaidkarte einzahlen?

Grundsätzlich sind Einzahlungen in deutschen paysafecard Casinos auf 1.000€ im Monat begrenzt. Auf Anfrage und nach Vorlage bestimmter Dokumente kann dieses Limit allerdings erhöht werden. Höhere paysafe Einzahlungen führt ihr am besten mit myPaysafe durch, denn das Wallet macht hohe Transaktionen einfacher. Wenn ihr ein seriöses Casino mit paysafecard Einzahlung von 1.000 Euro und Bonus sucht, dann schaut einfach in unserer Bestenliste nach.

Gibt es einen 400% Bonus für paysafecard Einzahlungen?

paysafecard Casinos mit 400 Prozent Bonus sind selten, aber hin und wieder durchaus zu finden. Solche Boni sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, mit einer kleinen Einzahlung viel Bonusgeld zu erhalten. Achtet nicht nur auf das Bonusangebot, sondern auch immer auf die zugehörigen Bedingungen. Sie verraten euch nämlich ganz genau, wie gut eine Promotion wirklich ist.