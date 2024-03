Online Casino mit Skrill – Beste Anbieter für deutsche Spieler

Wir wissen, worauf es ankommt, wenn es um empfehlenswerte, sichere und legale Glücksspielangebote geht. Auf dieser Seite legen wir den Fokus für die besten Casinos mit Skrill Zahlungen. Aber natürlich schauen wir uns auch all die anderen relevanten Aspekte der Casinoangebote an und testen sie ausgiebig. Zudem informieren wir euch über alles, was ihr zu den Zahlungen mit Skrill im Online Casino wissen müsst.

Die Top Skrill Online Casinos in Deutschland 2024

Beste Skrill Casinos 2024 als Liste

bwin – Bestes Skrill Online Casino im Test

StarGames – Schnellste Skrill Auszahlung

DrückGlück – Bester Bonus für deutsche Spieler

Merkur Slots - Top Skrill Casino für Merkur Spiele

Tipico Games – Skrill Casino mit 5€ Einzahlung

Winfest – Neustes Casino mit Skrill Zahlungen

NetBet – Beste App der getesteten Casinos

KnightSlots – Top Angebot für Novoline Fans

Auf der Suche nach einem richtig guten Online Casino mit Skrill hilft die obere Bestenliste weiter. Ihr seht unsere Bewertung, den Willkommensbonus und weitere wichtige Merkmale für eure persönlich beste Online Casino Echtgeld Seite im Vergleich. Ein Klick genügt und ihr landet direkt auf der Anmeldeseite des Skrill Online Casinos. Dann nur noch anmelden, verifizieren und schon kann es mit dem Spielvergnügen losgehen.

Skrill Casino Bestenliste nach Kategorie geordnet

Wenn euch die allgemeinen Merkmale unserer Top Casinos nicht ausreicht, um euch für einen Glücksspielanbieter zu entscheiden, dann wird euch die nachfolgende Liste mit Sicherheit weiterhelfen. Dort haben wir die besten Online Casinos mit Skrill nach ganz bestimmten Merkmalen sortiert, sodass jeder das Passende findet.

Die Top Online Casinos mit Skrill im Detail

Welche Anbieter zu den besten Skrill Casinos auf dem deutschen Glücksspielmarkt gehören, wisst ihr nun. Nachfolgend erklären wir euch, warum sie genau zu den Top Anbietern für Skrill Nutzer zählen. In den folgenden Kurzreviews stellen wir euch die wichtigsten Merkmale der Angebote vor und belleuchten ihre Vor- und Nachteile.

Platz 1: bwin – Das beste Skrill Casino in Deutschland

Bwin sichert sich den Spitzenplatz als beste Wahl für Skrill Online Casinos in Deutschland. Mit über 400 Spielautomaten von populären Herstellern wie Merkur und Novoline bietet es eine facettenreiche Vielfalt. Der großzügige Willkommensbonus kombiniert reichlich Bonusgeld mit Freispielen für den Slot Legacy of Dead - für noch mehr Spaß bei den ersten Erfahrungen im Casino.

Zahlungen sind ab 10 Euro möglich, wobei Skrill Transaktionen für schnelle und unkomplizierte Abwicklungen sorgen. Die kurzen Bearbeitungszeiten bei Auszahlungen heben bwin von der Konkurrenz ab. Zudem wird in diesem Skrill Casino großer Wert auf Sicherheit gelegt. Das zeigt sich zum Beispiel bei der Lizenz der GGL, die für höchste Sicherheitsstandards steht.

Vor- und Nachteile von bwin Stärken Sichere Zahlungen mit Skrill

Mehr als 400 Slot Spiele

Schnelle Ein- und Auszahlungen

Lukratives Willkommenspaket Schwächen Wenige Boni für Bestandskunden

Kontaktmethoden schwer zu finden Zum Testsieger bwin

Platz 2: StarGames – Skrill Casino mit blitzschnellen Auszahlungen

StarGames überzeugt als Top Online Casino mit Skrill und spricht Spieler an, die Wert auf schnelle Transaktionen legen. Dank eines automatisierten Auszahlungssystems profitieren verifizierte Spieler von Auszahlungen in Minutenschnelle. Mit Einzahlungen ab 5 Euro kommen auch diejenigen bestens zurecht, die ein kleines Budget zum Spielen zur Verfügung haben.

Glücksspielfans erwartet Auswahl von über 300 Online Slots, darunter Hits wie Book of Ra, Crystal Ball und Lord of the Ocean. Ein Bonus ohne Einzahlung in Form von 10 Freispielen sowie ein attraktiver Willkommensbonus mit zusätzlichem Bonusguthaben und Freispielen runden das Angebot ab. Die Kombination aus schnellen Auszahlungen, einem niedrigen Einzahlungsminimum und einem vielfältigen Spielangebot macht StarGames besonders attraktiv.

Vor- und Nachteile von StarGames Stärken Skrill Einzahlungen ab 5€

Mehr als 300 Slot Spiele

Sehr schnelle Auszahlungen

Bonus ohne Einzahlung Schwächen Kein VIP Club

Keine Service-Hotline Zu StarGames

Platz 3: DrückGlück – Für Skrill Nutzer und Slot Fans

Das DrückGlück Casino steht für eine riesengroße Auswahl mit mehr als 750 Slots, die sowohl moderne als auch klassische Automatenspiele umfasst. Verfügbar über Desktop und App, ermöglicht dieses Skrill Online Casino den Spielern, jederzeit und überall ins Spielgeschehen einzutauchen. Einzahlungen sind ab 10 Euro möglich, wobei schnelle und sichere Transaktionen dank der Lizenz aus Deutschland garantiert werden.

Auszahlungen werden zügig innerhalb von 1-3 Tagen bearbeitet. Neue Spieler werden mit Bonusgeld und 50 Freispielen für Book of Dead begrüßt, während Bestandskunden von vielen weiteren Promotionen profitieren können. Die Kombination aus umfangreichem Spielangebot, schnellen Transaktionen und attraktiven Boni macht DrückGlück zu einer hervorragenden Wahl für Slot Liebhaber.

Vor- und Nachteile von DrückGlück Stärken Mehr als 750 Spielautomaten

Zahlen mit Skrill, PayPal & paysafe

Top App für Mobilnutzer

Schnelle Auszahlungen Schwächen Einzahlungen teils mit Gebühren

Kein Treueprogramm Zu DrückGlück

Platz 4: Merkur Slots – Mit Skrill ab 5 Euro einzahlen

Auch dieses Online Casino mit Skrill Einzahlung hat es in unsere Bestenliste geschafft – und das aus vielerlei Gründen. So handelt es sich hierbei um eines der 5 Euro Skrill Casinos, bei dem ihr kein großes Budget braucht, um mit dem Spielen zu beginnen. Um euch den ersten Bonus bei Merkur Slots zu sichern, braucht ihr nicht einmal eine Einzahlung. Gleich nach der Registrierung und der Verifizierung winken euch 50 Freispiele als Dankeschön. Nach der Ersteinzahlung folgt ein Willkommensbonus mit weiteren Freispielen und zusätzlichem Bonusguthaben.

Nachdem ihr euren Bonus bekommen habt, könnt ihr euch an den mehr als 600 Online Slots austoben, die in diesem Skrill Casino auf euch warten. Darunter natürlich auch die allseits beliebten Merkur Klassiker wie Eye of Horus, Fruitinator und Triple Triple Chance. Auf dem Mobilgerät macht das Spielen in diesem Casino übrigens genauso viel Spaß wie am Laptop und PC.

Vor- und Nachteile von Merkur Slots Stärken Bereits ab 5 € einzahlen

600+ Automatenspiele zur Auswahl

Viele Merkur Slots vorhanden

Gutes Mobilangebot Schwächen Willkommensbonus eher klein

Kein 24/7 Support Zu Merkur Slots

Platz 5: Tipico Games - Für Spieler mit kleinem Budget geeignet

Wenn es um beste Skrill Casinos geht, dann darf auch Tipico nicht fehlen. Der Anbieter glänzt mit einer beeindruckenden Sammlung von über 650 Online Slots, die von renommierten Entwicklern wie Greentube, Play'n GO und Swintt stammen. Einzahlungen sind ab 5 Euro über Skrill und andere sichere Methoden möglich. Auszahlungen werden oft innerhalb weniger Stunden bearbeitet, so dass niemand lange auf die Gewinne warten muss.

Neukunden können sich über einen Bonus von bis zu 100 Euro und 100 Freispielen freuen oder alternativ einen 400% Bonus von 40 Euro und ebenfalls 100 Freispielen wählen. Obwohl es kein Treueprogramm gibt, bietet Tipico Games durchaus kreative Boni für bestehende Spieler, die das Spielerlebnis bereichern und für Abwechslung sorgen.

Vor- und Nachteile von Tipico Games Stärken Zwei Willkommensboni zur Auswahl

Einzahlungen ab 5 Euro

Skrill und weitere sichere Methoden

Viele Slots vorhanden Schwächen Kein Treueprogramm

Wenige FAQs Zu Tipico

Platz 6: Winfest – Skrill und Co. für sichere Ein- und Auszahlungen

Auch dieses Online Casino mit Skrill hat es unter die besten Glücksspielanbieter geschafft. Warum? Zum Beispiel, weil die Zahlungen mit diesem E-Wallet ab 10 Euro möglich sind und weil alle Transaktionen unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Die Bearbeitung der Auszahlungen läuft für verifizierte Spieler innerhalb kurzer Zeit ab, sodass die Gewinne schnell ankommen.

Zum Start gibt es für neue Casino Spieler einen Willkommensbonus von bis zu 100 Euro und zusätzlich noch bis zu 150 Freispiele - für einen gelungenen Start in der Welt der Winfest Slots. Auf bestehende Spieler warten Promotionen und Specials wie Drops & Wins und das Treueprogramm mit dem Namen Winclub VIP. Zu den Kritikpunkten zählt, dass die auswahl der Bestandskundenboni im Vergleich eher mager ist und dass auch die Anzahl der verfügbaren Spiele noch höher sein könnte.

Vor- und Nachteile von Winfest Stärken Attraktiver Willkommensbonus

Hohe Sicherheit

Skrill und viele weitere Methoden

Schnelle Auszahlungen Schwächen Nicht viele Slots im Angebot

Wenige Bestandskundenboni Zu Winfest

Platz 7: NetBet – Bonus ohne Einzahlung und Top Einzahlungsbonus

NetBet zeichnet sich unter anderem durch eine vielfältige Auswahl von über 300 Slot Spielen aus, darunter Titel von bekannten Herstellern wie Merkur, Novoline und Pragmatic Play. Spieler, die ihr Konto verifizieren, können sich über einen No Deposit Bonus in Form von 50 Freispielen freuen. Zusätzlich gibt es 100 Euro und 50 Freispiele mit dem Code "NBSTARTDE".

Einzahlungen mit Skrill sind ab 10 Euro möglich und der Prozess ist unkompliziert sowie transparent. Die Online Casino Skrill Auszahlung wird in der Regel innerhalb weniger Tage bearbeitet, was eine angemessene Wartezeit darstellt. Diese Kombination aus Bonusangeboten, einer breiten Spieleauswahl und effizienten Zahlungsprozessen macht NetBet zu einer empfehlenswerten Wahl für Casino Liebhaber.

Vor- und Nachteile von NetBet Stärken Bonus ohne Einzahlung

Top Willkommensbonus

Mit Skrill ab 10€ einzahlen

Lizenz aus Deutschland Schwächen Keine Service-Hotline

Live Chat nur nach Anmeldung Zu NetBet

Platz 8: KnightSlots – Vielseitig, sicher und zuverlässig

KnightSlots hebt sich mit einem gelungenen Angebot von mehr als 750 Slot Titeln ab und gehört zu Recht zu den besten Skrill Casinos in Deutschland. Spieler finden hier beliebte Spielautomaten wie Big Bass Bonanza, The Dog House und Fishin' Frenzy. Die Mindesteinzahlung beträgt 10 Euro, Auszahlungen werden innerhalb von 2-3 Tagen bearbeitet, ohne dass Gebühren anfallen. Dies garantiert eine sichere und unkomplizierte Transaktionserfahrung.

Als Willkommensgeschenk bietet KnightSlots neuen Spielern 100 Euro und 50 Free Spins. Auf bestehende Spieler wartet jeden Tag ein neuer Bonus – und außerdem noch Turniere, Drops & Wins sowie ein VIP Club. Das alles wird von einem hohen Sicherheitsniveau und fairen Spielbedingungen abgerundet.

Vor- und Nachteile von KnightSlots Stärken Über 750 Spiele im Angebot

Viele beliebte Slots verfügbar

Vielseitiges Zahlungsportfolio

Täglich neue Boni Schwächen Kein 24/7 Support

Wenige FAQs Zu KnightSlots

Was versteht man unter einem Skrill Casino?

Ein Skrill Casino ist eine Glücksspielseite, die Skrill als eine der verfügbaren Zahlungsmethoden für Ein- und Auszahlungen anbietet. Solche Casinos können sich in einer Vielzahl von Aspekten voneinander unterscheiden, darunter die Auswahl an Spielen, die Bedingungen für Zahlungen sowie das Angebot an Boni und Promotionen.

Da die Qualität und die Bedingungen dieser Angebote variieren können, ist eine sorgfältige Auswahl des Casinos empfehlenswert. Die Entscheidung für ein Skrill Casino sollte daher auf einer umfassenden Bewertung basieren, die sowohl die angebotenen Spiele als auch die spezifischen Zahlungsbedingungen und Bonusangebote berücksichtigt.

Sind Skrill Casinos legal und seriös in Deutschland?

Online Casinos mit Skrill, die in Deutschland mit einer Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) operieren, sind legal und bieten eine vertrauenswürdige Anlaufstelle für das Online Glücksspiel. Dass Skrill als Zahlungsmethode ebenfalls von der Glücksspielbehörde genehmigt wurde, zeigt, dass auch diese Zahlungsoption hohen Sicherheitsstandards entspricht.

Spieler können darauf vertrauen, dass ihre Transaktionen sicher und geschützt sind, während sie gleichzeitig von den vielseitigen Angeboten eines lizenzierten Skrill Casinos online profitieren. Die Legalität und Seriosität von Glücksspielanbietern mit einer deutschen Lizenz gewährleistet eine vertrauenswürdige Umgebung für Glücksspielfans.

Mit Skrill im Casino einzahlen: Anleitung & Limits

Skrill mag nicht die bekannteste Zahlungsmethode im Internet sein, doch unter Casino Fans ist sie bereits seit Jahren ein Begriff. Dieses digitale Wallet bietet eine zuverlässige und bequeme Möglichkeit, Geldtransfers online durchzuführen – eine Eigenschaft, die besonders im Online Glücksspielbereich geschätzt wird. Ebenfalls findet ihre eine benutzerfreundliche Skrill App für iOS und Android Nutzer. Wir zeigen nachfolgend, wie einfach und sicher es ist, in einem Online Casino mit Skrill einzuzahlen.

Anleitung: So zahlt ihr Guthaben auf euer Spielkonto ein

Mit Skrill einzuzahlen ist ein Prozess, der sich durch Einfachheit und Intuition auszeichnet. In nur wenigen Schritten kann das Guthaben schnell und unkompliziert auf das Spielkonto transferiert werden. Diese Methode bietet eine komfortable Lösung für alle, die Wert auf einfache Handhabung und hohe Sicherheit legen. Wir führen euch nachfolgend Schritt für Schritt durch den gesamten Einzahlungsprozess.

So zahlt ihr mit Skrill ins Online Casino ein Casino Konto eröffnen Bevor ihr mit Skrill einzahlen könnt, müsst ihr euch bei eurem bevorzugten Online Casino registrieren. Dieser Schritt erfordert das Ausfüllen eines Anmeldeformulars mit euren persönlichen Daten. Die Registrierung ist schnell erledigt – ebenso wie die Verifizierung.

Bevor ihr mit Skrill einzahlen könnt, müsst ihr euch bei eurem bevorzugten Online Casino registrieren. Dieser Schritt erfordert das Ausfüllen eines Anmeldeformulars mit euren persönlichen Daten. Die Registrierung ist schnell erledigt – ebenso wie die Verifizierung. Zum Kassenbereich gehen Nachdem ihr euch angemeldet habt, navigiert ihr zum Kassenbereich des Casinos. Dort wählt ihr Skrill als eure Zahlungsmethode aus. Der Bereich ist so gestaltet, dass ihr schnell und unkompliziert zu der Option gelangen könnt, die ihr benötigt.

Nachdem ihr euch angemeldet habt, navigiert ihr zum Kassenbereich des Casinos. Dort wählt ihr Skrill als eure Zahlungsmethode aus. Der Bereich ist so gestaltet, dass ihr schnell und unkompliziert zu der Option gelangen könnt, die ihr benötigt. Bonus sichern Nutzt die Möglichkeit, euch einen Willkommensbonus zu sichern, den viele Casinos neuen Spielern anbieten. Achtet darauf, ob ihr einen Mindestbetrag einzahlen oder einen speziellen Code eingeben müsst, um den Bonus zu aktivieren.

Nutzt die Möglichkeit, euch einen Willkommensbonus zu sichern, den viele Casinos neuen Spielern anbieten. Achtet darauf, ob ihr einen Mindestbetrag einzahlen oder einen speziellen Code eingeben müsst, um den Bonus zu aktivieren. Skrill Einzahlung abschließen Gebt den Betrag ein, den ihr einzahlen möchtet, und folgt den Anweisungen, um euch bei eurem Skrill Konto anzumelden und die Zahlung zu autorisieren. Nach der Bestätigung der Transaktion wird das Guthaben meist sofort auf eurem Casino Konto verfügbar sein.

Limits: Kann man bereits ab 1 Euro und 5€ ins Skrill Casino einzahlen?

Mit Skrill ist es möglich, sowohl hohe als auch niedrige Beträge in Online Casinos einzuzahlen. Für Spieler, die das Casino zunächst ausprobieren möchten, ohne viel zu investieren, ist die Option, nur 1 oder 5 Euro einzuzahlen, besonders attraktiv. Unsere Überprüfung zeigt jedoch, dass die Mindesteinzahlung in den Skrill Casinos in den meisten Fällen bei 10 Euro beginnt.

Es gibt allerdings einige Online Casinos, die Skrill Einzahlungen ab 5 Euro oder sogar noch kleinere Einzahlungsbeträge ermöglichen, was Spielern mit kleinerem Budget die Teilnahme am Spielgeschehen erleichtert und es ihnen ermöglicht, die angebotenen Glücksspiele mit geringem finanziellem Einsatz zu erleben.

Online Casino Minimale Skrill Einzahlung Einzahlungsgebühren bwin 10€ Nein DrückGlück 10€ Nein StarGames 5€ Nein Tipico 5€ Nein Merkur Slots 5€ Nein NetBet 10€ Nein Winfest 10€ Nein

Auszahlungen – Einfach, schnell und sicher

Mit Skrill sind auch Auszahlungen in Online Casinos einfach, schnell und sicher durchgeführt. Der Auszahlungsprozess funktioniert nahezu identisch zur Einzahlung: Ihr wählt Skrill als Auszahlungsmethode im Kassenbereich des Casinos aus, gebt den gewünschten Betrag ein und bestätigt die Transaktion.

Die Auszahlungslimits und die Bearbeitungszeit können je nach Casino variieren, liegen aber in unseren empfohlenen Top Casinos üblicherweise zwischen 10€ und 10.000€. Die Auszahlungsdauer reicht von innerhalb von 24 Stunden bis zu maximal 5 Tagen, sodass ihr relativ schnell über euer Geld verfügen könnt.

Online Casino Max. Skrill Auszahlung Auszahlungsdauer bwin 10€ - 10.000€ 1-4 Tage DrückGlück 10€ - 10.000€ 1-3 Tage StarGames 10€ - 10.000€ Bis 24h Tipico 10€ - 10.000€ 1-5 Tage Merkur Slots 10€ - 10.000€ 1-5 Tage NetBet 10€ - 10.000€ 1-3 Tage Winfest 10€ - 10.000€ 1-5 Tage

Welche Spiele kann man bei Casinoseiten mit Skrill spielen?

In Casinos mit Skrill Zahlungen sind prinzipiell alle in Deutschland erlaubten Glücksspiele zugänglich. Dies bedeutet, dass Spieler auf eine breite Palette an Spielmöglichkeiten zugreifen können, die den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Durch die Akzeptanz von Skrill als Zahlungsoption bieten diese Casinos ihren Nutzern nicht nur eine sichere und bequeme Methode für Transaktionen, sondern auch den Zugang zu einer Vielfalt an legalen Spielen.

Derzeit in Deutschland verfügbare Online Glücksspiele

Online Spielautomaten: In Deutschland sind virtuelle Spielautomaten besonders beliebt und mit einer GGL Lizenz auch erlaubt. Spieler können in den besten Slot Casinos sich an Hits wie Eye of Horus (Merkur), Book of Ra (Novoline) und Explodiac (Bally Wulff) erfreuen. Es existieren hunderte Automatenspiele mit klassischem und modernem Design und dank der deutschen Lizenz sind sie gleichermaßen fair und zuverlässig.

In Deutschland sind virtuelle Spielautomaten besonders beliebt und mit einer GGL Lizenz auch erlaubt. Spieler können in den besten Slot Casinos sich an Hits wie Eye of Horus (Merkur), Book of Ra (Novoline) und Explodiac (Bally Wulff) erfreuen. Es existieren hunderte Automatenspiele mit klassischem und modernem Design und dank der deutschen Lizenz sind sie gleichermaßen fair und zuverlässig. Online Poker: Poker ist im Internet seit langer Zeit sehr populär unter deutschen Spielern. Verschiedene Plattformen bieten eine Vielzahl von Poker Varianten wie Texas Hold'em, Omaha und Seven Card Stud an. Spieler können ihr Geschick in Turnieren und Cash Games unter Beweis stellen und gegen Teilnehmer aus aller Welt antreten.

Poker ist im Internet seit langer Zeit sehr populär unter deutschen Spielern. Verschiedene Plattformen bieten eine Vielzahl von Poker Varianten wie Texas Hold'em, Omaha und Seven Card Stud an. Spieler können ihr Geschick in Turnieren und Cash Games unter Beweis stellen und gegen Teilnehmer aus aller Welt antreten. Sportwetten: Bestimmte Wettanbieter haben ebenfalls eine Lizenz der GGL und dürfen ihre Angebote legal auf dem deutschen Markt präsentieren. Beliebte Wett-Sportarten umfassen Fußball, Tennis, Basketball und Formel 1. Gute Buchmacher ermöglichen Wetten auf nationale und internationale Wettbewerbe, wobei Spieler auf Spiel- und Turnierergebnisse, Punktzahlen und individuelle Leistungen wetten können.

Derzeit noch nicht verfügbar:

Roulette

Blackjack

Video-Poker

Casino Würfelspiele

Live Casino Spiele

Dieser Umstand dürfte sich in Zukunft aber ändern, denn viele Zeichen deuten darauf hin, dass die deutsche Regulierungsbehörde zukünftig auch Lizenzen für Tischspiele aller Art vergeben wird und dass Spieler eine noch größere Auswahl an Glücksspielen vorfinden werden. Bis dahin tobt ihr euch einfach in einem der Skrill Online Casinos aus unserer Bestenliste aus.

Skrill Bonus: Top Bonusangebote für deutsche Spieler

Obwohl es sehr selten spezielle Boni für Skrill Nutzer gibt, ermöglicht diese Zahlungsmethode dennoch den Zugang zu den regulären Bonusangeboten der meisten Online Casinos. Spieler, die Skrill für Einzahlungen nutzen, können in der Regel von Willkommensboni, Einzahlungsboni und Freispielen profitieren, die Casinos neuen und bestehenden Kunden anbieten.

Wir stellen nachfolgend den attraktivsten Skrill Casino Bonus für deutsche Spieler vor. Es ist wichtig, dass Spieler sich stets die Bonusbedingungen aufmerksam durchlesen, um die Anforderungen für die Beanspruchung und Umsetzung der Boni zu verstehen. Diese Bedingungen können wesentlich dazu beitragen, das Beste aus den verfügbaren Angeboten herauszuholen.

Online Casino Bonus Freispiele Umsatzrate Gültigkeit Tipico Games 100€ 100 40x Bonus 7 Tage StarGames 100€ 100 20x Bonus 14 Tage bwin 100€ 50 40x Bonus + Einzahlung 30 Tage

Vorteile und Nachteile von Skrill als Bezahlmethode im Casino

Skrill als Bezahlmethode im Casino bietet zahlreiche Vorteile. Die hohe Sicherheit der Zahlungen gewährleistet, dass persönliche und finanzielle Informationen gut geschützt sind. Sowohl Ein- als auch Auszahlungen sind in Skrill Casinos möglich, was eine flexible Handhabung des Spielguthabens erlaubt.

Zudem sind Skrill Transaktionen schnell durchgeführt, sodass Gutschriften meist innerhalb weniger Augenblicke nach der Überweisung auf dem Spielkonto verfügbar sind. Die Verfügbarkeit von Skrill in vielen Online Casinos spricht für die Beliebtheit und Akzeptanz dieser Zahlungsmethode unter Spielern in Deutschland.

Vor- und Nachteile von Skrill im Online Casino Vorteile Hohe Sicherheit der Zahlungen

Ein- und Auszahlungen möglich

Schnelle Gutschriften

In vielen Casinos verfügbar Nachteile Nicht immer für Boni geeignet

Manchmal entstehen Gebühren

Wie überall sonst auch, gibt es bei der Nutzung von Skrill zwei Seiten der Medaille. Ein Nachteil kann sein, dass in einigen Fällen Gebühren für Transaktionen anfallen können, obwohl dies eher selten vorkommt. Ein weiterer Nachteil ist, dass Skrill in einigen Casinos nicht für die Inanspruchnahme von Boni qualifiziert ist.

Alle Informationen über den Zahlungsdienst Skrill

Skrill Ltd., ein führender Zahlungsdienst mit Sitz in London, wurde 2001 gegründet und ist ein integraler Bestandteil der Paysafe Gruppe. Mit einem weltweiten Umsatz von 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2022 und über 3.300 Mitarbeitern hat sich Skrill als eine der bevorzugten Zahlungsmethoden auf dem globalen Markt etabliert.

Die Gründung des Unternehmens geht auf Daniel Klein und Benjamin Kullmann zurück, während die aktuelle Leitung in den Händen von Joel Leonoff liegt. Reguliert wird Skrill von der Central Bank of Ireland, was für die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Bezahlmethode spricht. Für mobile Nutzer steht eine App zur Verfügung, die sowohl für Android als auch für iOS-Geräte erhältlich ist, und den Nutzern ermöglicht, ihre Transaktionen bequem von unterwegs aus durchzuführen.

Unternehmen Skrill Ltd. Firmensitz London Gründungs­jahr 2001 Mutter­gesellschaft Paysafe Gruppe Mitarbeiter (weltweit) 3.300 Mitarbeiter (2023) Weltweiter Umsatz 1,3 Milliarden Euro (2022) Nutzer in Deutschland Keine Angaben Gründer Daniel Klein, Benjamin Kullmann Leitung Joel Leonoff Finanz­aufsicht durch Central Bank of Ireland App Android & iOS

Fazit – Skrill ist eine empfehlenswerte Zahlungsmethode für Casinospieler

Skrill erweist sich als eine empfehlenswerte Zahlungsmethode für Casino Spieler, die Wert auf Sicherheit, Flexibilität und Komfort bei ihren Online Zahlungen legen. Mit der Möglichkeit, sowohl Einzahlungen als auch Auszahlungen vorzunehmen, bietet Skrill eine umfassende und vielseitige Lösung für das Finanzmanagement beim virtuellen Glücksspiel.

Obwohl spezielle Boni für Skrill Nutzer selten sind, ermöglicht die Nutzung von Skrill dennoch den Zugang zu regulären Bonusangeboten, wobei Spieler immer die entsprechenden Bedingungen beachten sollten. Die breite Akzeptanz von Skrill in Online Casinos und die hohe Sicherheit der Zahlungen machen Skrill zu einer attraktiven Option für Spieler in Deutschland, die nach einer zuverlässigen Methode für Zahlungen im Casino suchen.

Skrill ist ein empfehlenswertes Zahlungsmittel für Online Casinos, denn das digitale Wallet ermöglicht sichere und kostenlose Ein- und Auszahlungen in kurzer Zeit und bei hohem Komfort. von Christoph Labrenz

Die besten Skrill Alternativen

Wer Skrill nicht nutzen möchte, findet in den seriösen Casinos zahlreiche Alternativen. Einige von ihnen sind besonders weit verbreitet und bei vielen Glücksspielfans populär. So werden zum Beispiel die besten PayPal Online Casinos häufig und gerne frequentiert – ebenso wie Top Casino Seiten für paysafecard Zahlungen. Klarna gehört ebenfalls zu den Favoriten unter den deutschen Casinospielern.

Die 3 besten Skrill Alternativen für deutsche Spieler Zahlungsmethode Vorteil Zahlungsart Minimale Einzahlung Auszahlungs­limits Top Casino paysafecard Anonym einzahlen Prepaidkarte 5€ 5€/ 5.000€ bwin Klarna Schnelle Über­weisungen Online-Banking 10€ -- Merkur Slots PayPal Höchste Sicherheit E-Wallet 10€ 5€/ offen StarGames

Antworten auf häufige Fragen

Fallen bei Skrill Zahlungen Gebühren an?

Für Skrill Zahlungen können in manchen Casinos Gebühren anfallen, allerdings ist dies sehr selten der Fall. In der Regel sind Ein- und Auszahlungen mit Skrill in Online Casinos kostenlos. Es ist dennoch ratsam, die spezifischen Bedingungen des jeweiligen Casinos zu überprüfen, um unerwartete Kosten zu vermeiden.

Kann ich Skrill auf dem Handy oder Tablet nutzen?

Ja, Skrill Casinos lassen sich natürlich auch auf dem Smartphone oder Tablet nutzen. Die flexible Zahlungsmethode ist vollständig für mobile Geräte optimiert, sodass ihr auch unterwegs problemlos mit Skrill im Casino bezahlen könnt. Dies bietet eine praktische und sichere Möglichkeit, jederzeit und überall Einzahlungen vorzunehmen.

Kann man mit der paysafecard auf Skrill einzahlen?

Ja, man kann das Skrill Konto mit der paysafecard aufladen. Dies ist in vielen Ländern weltweit und und auch in Deutschland möglich. Skrill, das zum Paysafe Unternehmen gehört, ermöglicht es Nutzern, ihr Guthaben mittels paysafecard aufs Konto des Wallets zu übertragen. Die Einzahlung erfolgt durch die Eingabe der 16-stelligen PIN der paysafecard, wodurch das Guthaben direkt transferiert wird.

Was ist der Unterschied zwischen Skrill und Neteller?

Skrill und Neteller sind beides E-Wallets, die schnelle und sichere Online Zahlungen ermöglichen. Beide Zahlungsdienstleister gehören zum selben Unternehmen, der Paysafe Group. Der Hauptunterschied liegt in den Gebührenstrukturen und dem Kundenstamm, den sie ansprechen. Skrill bietet ein Loyalitätsprogramm und ist besonders im Glücksspiel- und Forex-Handel beliebt, während Neteller zusätzliche Dienste wie eine Prepaid-Mastercard bietet. Beide Dienste haben ihre eigenen Vor- und Nachteile, abhängig von den spezifischen Bedürfnissen und Vorlieben der Nutzer.