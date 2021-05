Das Corona-Update vom 19. Mai

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Niedergelassene Ärzte in Bayern dürfen ab Donnerstag auch die Impfstoffe von Biontech und Moderna nach eigenem Ermessen verwenden. Bislang galt dies nur für die Vakzine von AstraZeneca und Johnson & Johnson.

Ob das zu mehr Andrang führt? Ein Arzt aus dem Landkreis Aichach-Friedberg glaubt nicht daran. Denn mehr als zum jetzigen Zeitpunkt könne es nicht werden. Die Telefone in den Hausarztpraxen klingeln ohnehin schon ununterbrochen, weil sich immer mehr Menschen impfen lassen wollen. Und nicht wenige Menschen haben Sonderwünsche. Anna Katharina Schmid über den großen Ansturm in den Arztpraxen.

Gleichzeitig wächst bei vielen Bürgern der Frust: In den nächsten Wochen wird es in den bayerischen Impfzentren fast nur noch Zweitimpfungen geben. Es fehlt an Impfstoff. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Wie es in den Impfzentren weitergehen soll, wenn dort auch die Priorisierung fällt, hat Bayerns Ministerpräsident im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt. Außerdem schildert Markus Söder ( CSU ), welche Impfstrategie Bayern verfolgt und warum eine dritte Welle nicht verhindert werden konnte. Das ganze Interview mit dem Ministerpräsidenten finden Sie hier.

An diesem Freitag sollten Schüler über 16 Jahren am Feodor-Lynen-Gymnasium in Planegg ihre erste Impfung bekommen. Jetzt blasen Ärzte die Aktion ab. Offenbar, weil die öffentliche Empörung zu groß war. Warum der Fall zeigt, welche Probleme mit der Aufhebung der Impfpriorisierung verbunden sind, erklärt Sarah Ritschel.

Die Corona-Pandemie hat viele deutsche Brauereien hart getroffen. Weil das Geschäft und staatliche Hilfen lange ausblieben, kämpfen einige Betriebe um ihre Existenz. Jetzt füllen die Brauereien wieder ihre Fässer. Doch die Unsicherheit bleibt.

Zu Beginn der Corona-Pandemie waren Masken knapp. Mit Schutzausrüstung ließ sich viel Geld verdienen. Andrea Tandler , die Tochter einer CSU-Legende, verhalf zwei Schweizer Jungunternehmern überraschend zum großen Geschäft. Wie sie das gemacht hat und ob die Spur schon wieder ins Innere der CSU führt, erfahren Sie hier.

Die Zahlen:

Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.614.095 Fälle, das sind 11.040 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 628.742 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1.735 mehr als am Vortag.

In Deutschland haben inzwischen 31.616.223 Menschen mindestens ihre Erstimpfung erhalten, das ergibt eine Impfquote von 38 Prozent. Vollständig geimpft wurden 9.901.626 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 11,9 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Corona-Inzidenz in Augsburg liegt laut RKI aktuell bei 89,4. Bleiben die Zahlen unter 100, könnte nächste Woche unter anderem die Außengastronomie öffnen.

Inzidenz in Augsburg sinkt unter 100: Lockerungen für Gastro und Co. in Aussicht

Im Juni fällt die Impf-Priorisierung weg. Bayern will die Freigabe auch dafür nutzen, strategisch in Schulen oder Brennpunkten zu impfen.

Freistaat Bayern will Bürger ab Juni noch gezielter impfen

New York wurde dramatischer als andere Metropolen von Corona getroffen. Nun startet die Stadt ein kraftvolles Comeback. Eine Impfung gibt es gratis obendrauf.

Corona-Schockzustand vorbei: New York erwacht zu neuem Leben

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.