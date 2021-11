Das Corona-Update vom 20. November

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Schwabens Krakenhäuser bereiten sich für den Fall vor, die Last der vielen Corona-Patienten nicht mehr bewältigen zu können. Das Neu-Ulmer Krankenhaus hat nun ein "Triage-Team" eingerichtet. Man hoffe, dass dieses Team nie zum Einsatz kommen müsse, schreibt die Klinikleitung an die Belegschaft. Bereits jetzt arbeite man aber am absoluten Limit.

Das Triage-Team soll im Zweifel entscheiden, wer im Ernstfall noch eine Behandlung erhält und wer nicht. Entscheidendes Kriterium ist dabei, welcher Patient die besten Aussichten hat, durch die Behandlung zu überleben.

Was bedeuten die neuen Corona-Rekordwerte in Augsburg für die Kliniken?

Das Bundesgesundheitsministerium prognostizierte vor wenigen Tagen, dass in der ersten Dezemberwoche mehr als jedes zweite Intensivbett in Bayern mit einem Covid-Patienten belegt sein könnte.

Auch die Kliniken in der Augsburger Region erwarten daher, dass es in den kommenden Wochen vermehrt zu Einweisungen von Covid-Patienten kommen wird. Gefordert wird daher, dass die Verlegung von Covid-Patienten in den Norden ermöglicht wird.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

35.000 Menschen haben in Wien gegen den erneuten Lockdown demonstriert . Das Land hatte angesichts einer dramatischen Lage in den Spitälern eine allgemeine Impfpflicht sowie einen Lockdown, der für Ungeimpfte unbefristet ist, angeordnet. Unter die Demonstranten mischten sich Berichten zufolge bekannte Neonazis.

Eine Rationierung der Biontech-Dosen für Arztpraxen stößt in Bayern auf heftige Kritik . Ärzte verimpfen den Wirkstoff des Mainzer Herstellers am liebsten, da er am unkompliziertesten angenommen wird. Millionen Dosen des gleichwertigen Moderna-Impfstoffes drohen daher bald abzulaufen. Gesundheitsminister Jens Spahn reagierte - und erntet dafür in Bayern Rücktrittsforderungen.

CSU-Abgeordneter Alfred Sauter verteidigt sein Verhalten in der Masken-Affäre. Der 71-Jährige sagte gegenüber unserer Redaktion, dass die Politik ihm fehle. Mit Markus Söder habe das CSU-Urgestein seit Bekanntwerden der Affäre kein Wort mehr gesprochen.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 5.312.215 Fälle verzeichnet, das sind 63.924 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.012.914 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 13.761 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 918 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 116.764.363 Impfungen verabreicht. 58.507.255 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 70,4 Prozent. Vollständig geimpft wurden 56.426.411 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 67,9 Prozent (Stand 19. November).

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

