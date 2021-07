Das Corona-Update vom 23. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren können bald auch mit dem Corona-Impfstoff "Spikevax" von Moderna geimpft werden. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat heute eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen.

Formell muss die EU-Kommission der Zulassung des Impfstoffs für 12- bis 17-Jährige noch zustimmen, das gilt allerdings als gesichert. Das Präparat "Spikevax" von Moderna wäre damit nach "Comirnaty" von Biontech und Pfizer der zweite Corona-Impfstoff, der für junge Menschen zugelassen wird. Nach einer Studie mit 2500 Jugendlichen in den USA hatte Moderna die Zulassung bei der EMA beantragt.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Bundesregierung stuft Spanien und Niederlande als Hochinzidenzgebiete ein. Die Änderung tritt am Dienstag in Kraft. Generell gilt: Wer noch nicht vollständig geimpft oder genesen ist und aus einem sogenannten Hochinzidenzgebiet nach Deutschland zurückkehrt, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann diese mit einem negativen Test nach fünf Tagen verkürzen.

Reine Bars und Kneipen dürfen in Bayern jetzt auch innen öffnen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat eine Regelung zur Schließung von Innenräumen reiner Schankwirtschaften gekippt, damit gelten für Kneipen und Bars ab sofort dieselben Regeln wie für Restaurants. Discos und Clubs sind von der Entscheidung ausgenommen.

Augsburg will um die 750 Luftfilter für Klassenzimmer anschaffen. Der Stadtrat hat am Donnerstag die Anschaffung von Luftfiltern für Klassenzimmer der Jahrgangsstufe 1 bis 6 gebilligt. Oberbürgermeisterin Eva Weber sagt zu der Entscheidung: „Wir wollen uns nicht den Vorwurf machen lassen, etwas nicht gemacht zu haben. Das ist der Hauptgrund für das Vorgehen.“

Erster Corona-Fall im deutschen Olympia-Team: Heute haben die Sommerspiele in Tokio mit einer vierstündigen Show eröffnet. Mitten in die Zeremonie platzte die Nachricht, dass es im deutschen Olympia-Team einen positiven Coronatest gegeben hat.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts ( RKI) und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 3.752.592 Fälle verzeichnet, das sind 2089 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 651.459 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 247 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 88.474.919 Impfungen verabreicht. 50.406.782 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 60,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 40.367.107 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 48,5 Prozent (Stand: Freitag, 23. Juli 2021).

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

