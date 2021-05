Das Corona-Update vom 30. Mai

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Corona-Schnelltestzentren schossen wie Pilze aus dem Boden. Sie sind ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen die Pandemie und sollen wieder mehr öffentliches Leben ermöglichen. Doch der schnelle Aufbau der Test-Stationen und die mangelnde Kontrolle lädt Betrüger ein. Am Wochenende kam es bereits zu Razzien in Nordrhein-Westfalen und jetzt gibt es auch in Bayern einen ersten Verdachtsfall auf Abrechnungsbetrug.

Dass einige Inhaber von Corona-Schnelltestzentren nicht ordnungsgemäß abrechnen, ist nicht überraschend, findet unser Autor Christian Grimm. "Das jetzige Test-Regime ist zu einer Gelddruckmaschine für die Betreiber der Stationen geworden", kommentiert er. Warum der Staat seiner Meinung nach schon wieder beim Pandemie-Management patzt, lesen Sie hier.

Wie die Betreiber der Testzentren witterten auch viele Supermärkte und Drogerieketten das große Geschäft mit Schnelltests. Nicht lange ist es her, dass Menschen vor Aldi Schlange standen, um Selbsttests zu ergattern. Doch der vermeintliche Coup könnte sich als Flop herausstellen. Matthias Zimmermann weiß, warum.

Die Corona-Zahlen in Augsburg sinken. Ab Dienstag gibt es weniger Einschränkungen. Bald könnten weitere Maßnahmen wegfallen. Noch unsicher ist jedoch, ob die Maskenpflicht im Freien gekippt wird. Diese Maßnahme aufzuheben, ist dringend geboten, findet unser Autor Jan Kandzora.

Seit dem Freitag vor Pfingsten dürfen Hotels, Ferienwohnungen, Pensionen und Campingplätze wieder Gäste empfangen. Vorausgesetzt die Inzidenz bleibt stabil unter 100. Problemlos war die Wiedereröffnung aber nicht. Viele Mitarbeiter haben die Branche verlassen. Stephanie Sartor hat sich angeschaut, wie Hoteliers und Gäste den Neustart erlebten.

Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.679.148 Fälle verzeichnet, das sind 3.852 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 638.817 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 585 mehr als am Vortag.

In Deutschland haben inzwischen 49.255.748 Menschen mindestens ihre Erstimpfung erhalten, das ergibt eine Impfquote von 42,2 Prozent. Vollständig geimpft wurden 14.197.101 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 17,1 Prozent. (Stand der Impfquoten: 29.05.2021)

