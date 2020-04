19:52 Uhr

Das Corona-Update vom 25. April

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Im Freistaat wächst der Unmut gegen die aktuell geltenden Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion hervor. Jeder dritte Bayer gab in der aktuellen Erhebung an, die Einschränkungen im Alltag für nicht mehr angemessen zu erachten.

Dieses Stimmungsbild spiegelt sich allmählich auch auf der Straße wider: Am Samstag demonstrierten auf dem Augsburger Rathausplatz 15 Personen gegen die Ausgangsbeschränkungen. In Kempten wurden aus den genehmigten 20 Teilnehmern laut Polizeiangaben etwa 300 - wobei der vorgeschriebene Abstand von 1,50 Meter nicht mehr eingehalten wurde.

Während sich im Inland langsam Unmut regt, blickt das Ausland bewundernd auf die deutschen Erfolge im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Ein Grund dafür ist die auffällig niedrige Sterblichkeitsrate mit aktuell 3,54 Prozent. Doch woher kommen die Corona-Erfolge? Das durfte Gesundheitsminister Jens Spahn den Zuschauern des US-amerikanischen Senders CNBC persönlich erklären.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 152.438 Fälle, das sind 2.055 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 40.547 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 608 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 310 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

