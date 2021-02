vor 19 Min.

Das Corona-Update vom 3. Februar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anika Zidar

Die Impfbereitschaft in Bayern scheint groß zu sein. Verschiedene aktuelle Umfragen kommen zu dem Ergebnis, dass sich derzeit rund die Hälfte bis zu zwei Drittel der Menschen im Freistaat impfen lassen würden. Unentschlossen sind viele aber noch, weil sie gesundheitliche Folgen fürchten.

Gerade junge Frauen haben angesichts eines Kinderwunsches oder einer Schwangerschaft Bedenken, sich eine Dosis des Corona-Impfstoffes verabreichen zu lassen. Kann der Corona-Impfstoff die Fruchtbarkeit von Männern und Frauen beeinflussen? Wie wirkt eine Impfung auf ein ungeborenes Kind im Mutterleib? Und gibt eine Mutter den Schutz vor Corona an ihr Baby im Bauch weiter? Wir haben Experten gefragt - und geben Antworten auf wichtige Fragen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Trotz strenger Maßnahmen: Augsburgs Inzidenz sinkt nur langsam. In den umgebenden Landkreisen und anderen Großstädten gehen die Corona-Zahlen steil nach unten. In Augsburg geht es seit Wochen nur zögerlich voran. Woran liegt das?

In den umgebenden Landkreisen und anderen Großstädten gehen die Corona-Zahlen steil nach unten. In geht es seit Wochen nur zögerlich voran. Woran liegt das? Kommt ein Neustart der Corona-Warn-App? Wegen der Gefahr durch Virus-Mutationen will der CDU-Wirtschaftsrat die eingeschlafene Corona-Warn-App wiederbeleben. Dabei gilt: Gesundheit vor Datenschutz.

Wegen der Gefahr durch Virus-Mutationen will der CDU-Wirtschaftsrat die eingeschlafene Corona-Warn-App wiederbeleben. Dabei gilt: Gesundheit vor Datenschutz. Eventim fordert Konzerte nur für Geimpfte: Der Verkäufer von Konzert- und Veranstaltungstickets will, dass Veranstalter Konzerte nur für Geimpfte anbieten können. Lesen Sie mehr dazu.

Der Verkäufer von Konzert- und Veranstaltungstickets will, dass Veranstalter Konzerte nur für Geimpfte anbieten können. Lesen Sie mehr dazu. Sputnik V könnte eine große Zukunft haben: Der russische Impfstoff hatte lange einen schlechten Ruf. Zu wenig Daten, zu wenig Transparenz. Doch jetzt ist das Vakzin wieder gefragt. Hier mehr dazu.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.237.790 Fälle, das sind 9705 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 405.666 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1.451 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

