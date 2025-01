Organisator der Invictus Games: „Es geht nicht um Prinz Harry und mich“

Es ist der Auftakt im Fortbildungsprogramm 2025 der Ärzteschaft im Landkreis Dillingen. Chefarzt Dr. Xaver Kapfer begrüßt dazu am Mittwochabend in der Stadtgalerie etwa 60 Interessierte zu einem außergewöhnlichen Thema. Denn dort spricht der pensionierte Brigadegeneral Alfred Marstaller über die „Invictus Games“. Der 64-Jährige, der in Deisenhofen aufgewachsen ist und am Sailer-Gymnasium Dillingen das Abitur mache, hat federführend diese Spiele für kriegsversehrte Soldaten in Düsseldorf organisiert und geleitet. Sie lockten vom 9. bis zum 16. September 2023 etwa 143.000 Menschen in die nordrhein-westfälische Hauptstadt. Prinz Harry, der das Leid verwundeter Soldaten bei eigenen Einsätzen in Afghanistan mitbekommen hatte, hat diese Spiele ins Leben gerufen. Durch seine Anwesenheit rückten der prominente Adelige und seine Frau Meghan die 503 Wettkämpfer ins Licht der Öffentlichkeit. Immer in der Nähe von Prinz Harry: Organisationschef Alfred Marstaller. Dr. Kapfer hatte dem Vortrag des Deisenhofeners deshalb den Untertitel „Me and Prince Harry“ gegeben.

Es ist der wohl eindrucksvollste Moment des Abends, als Marstaller betont: „Es geht nicht um Prinz Harry und mich.“ Er nennt Beispiele von Soldaten, die in Einsätzen verwundet wurden und sich bei diesen Spielen mit Athleten aus 21 Nationen messen. Etwa den Stabsfeldwebel Achim Witczek, der alle Gliedmaßen verloren hat und sich nicht mehr zum Schwimmen ins Wasser traute. „Mir kamen Tränen der Freude, als ich sah, wie schön er bei diesen Wettkämpfen durchs Wasser glitt“, berichtet der Brigadegeneral a.D. Auch das Schicksal eines anderen Soldaten, der bei einem Einsatz eine posttraumatische Belastungsstörung erlitten hatte, berührt umso mehr, weil auch die ganze Familie von diesem Schicksal betroffen ist. Bei den Wettkämpfen in Düsseldorf erfahren die Soldaten und auch drei Polizisten und ein Feuerwehrmann, die im Dienst verletzt wurden, die „Anerkennung, Wahrnehmung und Wertschätzung, die sie für ihren Dienst an der Gesellschaft verdient haben“, wie Marstaller betont.

„A Home for Respect“ lautete das Motto der Invictus Games in Düsseldorf

Die Spiele in Düsseldorf stehen unter der Leitidee „A Home for Respect“ – ein Zuhause für den Respekt. Neben den Wettkämpfern in der und rund um die Merkur-Spiel-Arena sind auch 1024 Familienangehörige dabei. Und dazu 1068 Freiwillige aus 28 Nationen, die unter 3000 Bewerbern ausgewählt wurden. 2020 übernahm Marstaller die Leitung des Projektteams „Invictus Games“, in dem Soldaten und Mitarbeitende der Stadt Düsseldorf vereint waren. Bereits 2019 hatte das Verteidigungsministerium den Deisenhofener mit der Bewerbung beauftragt. Hier setzte sich schließlich Deutschland gegen den Konkurrenten aus Kanada durch – dort finden vom 8. bis 15. Februar die Invictus Games 2025 statt. Einer von drei Markenbotschaftern bei den Spielen in Düsseldorf war der in Dillingen stationierte Stefan Huss.

Marstaller macht bei seinem Vortrag deutlich, welche Bedeutung diese Spiele für die versehrten und traumatisierten Soldaten und Soldatinnen haben. Und welche Rolle die Familien und Freunde bei der Rehabilitation spielen. Athleten vergossen bei den Spielen Tränen des Glücks – Ergebnis der Wertschätzung und der Gemeinschaft. Marstaller hat auch die Aufgabe der Betreuung der Promis. Für Prinz Harry lässt der Brigadegeneral ein Geburtstagsständchen in der Halle intonieren. Und mit Herzogin Meghan hat der Brigadegeneral ebenfalls nette Begegnungen. Als Marstaller das Paar in Lederhose zu einer Party abholt, sagt die Herzogin spontan zu Prinz Harry: „So etwas solltest du dir auch kaufen.“

Icon Vergrößern Auftakt beim Fortbildungsprogramm der Ärzteschaft im Landkreis Dillingen in der Stadtgalerie: (von links) Chefarzt Dr. Xaver Kapfer, Referent Alfred Marstaller und Oberbürgermeister Frank Kunz. Foto: Berthold Veh Icon Schließen Schließen Auftakt beim Fortbildungsprogramm der Ärzteschaft im Landkreis Dillingen in der Stadtgalerie: (von links) Chefarzt Dr. Xaver Kapfer, Referent Alfred Marstaller und Oberbürgermeister Frank Kunz. Foto: Berthold Veh

In der anschließenden Diskussion wird auch nach der Zahl der in Auslandseinsätzen verwundeten Soldaten gefragt. Eine genaue Zahl gebe es nicht. „Sie geht in die Tausende“, vermutet der Referent. Oberbürgermeister Frank Kunz hat den versammelten Medizinern und ihren Angehörigen eingangs für ihren Einsatz in den Kreiskliniken gedankt. „Was Sie leisten, geht weit über eine durchschnittliche Arbeitsbelastung hinaus“, sagt Kunz. Der Rathauschef erinnert passend zum Thema an Zahlen aus der Geschichte. Im Ersten Weltkrieg seien mehr als 6700 verletzte Soldaten in Dillingen medizinisch versorgt worden. Und im Zweiten Weltkrieg waren es mehr als 15.000 körperlich und auch seelisch Verwundete, denen in Dillingen geholfen wurde.