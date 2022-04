Dillingen

18:15 Uhr

Im Kreuzfeuer: Das war der Dillinger Landrats-Abend

Drei Männer, drei Persönlichkeiten: Bei der von der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung ausgerichteten Podiumsdiskussion gaben Christoph Mettel (CSU, links), Markus Müller (Freie Wähler, Mitte) und Christoph Maier (AfD, rechts) Einblick in ihre Persönlichkeiten und wo sie sich in Sachthemen positionieren. Die drei Stunden waren prall gefüllt mit Unterhaltung und Information.

Plus Christoph Mettel, Markus Müller und Christoph Maier stellen sich einer knackigen Fragerunde unserer Zeitung im Dillinger Stadtsaal. Das Publikum lacht, klatscht und buht. So haben sich die Kandidaten geschlagen.

Von Benjamin Reif

Im Inneren des Dillinger Stadtsaals verläuft, hoch oben an den Wänden entlang, ein Satz in Neonschrift: „Auch im Zusammenhang ergeben die Stücke nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit.“ Es hätte kaum eine bessere Einrahmung für diesen Abend gegeben, an dem die drei Landratskandidaten Christoph Mettel (CSU), Markus Müller (Freie Wähler) und Christoph Maier (AfD) bei der Podiumsdiskussion Einblick in ihre Gedankenwelt geben müssen. Authentisch gilt es zu sein – und einen Ausblick zu geben, was der Wähler oder die Wählerin im Falle des Wahlsiegs vom jeweiligen Kandidaten erwarten darf. Das gelingt allen. Auf sehr unterschiedliche Weise.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen