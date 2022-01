Warum ist der Schloss-Steg in Höchstädt nicht begehbar?

Plus Der Übergang zwischen Finanzamt-Außenstelle und Schloss Höchstädt ist gesperrt. Aber warum so lange? Kocht der Streit um den Schloss-Steg wieder auf?

Der Bau war umstritten, die Diskussionen waren teils heftig. Doch seit 2019 ist der Steg von der Bewertungsstelle zum Höchstädter Schloss fertiggestellt. Einer, der immer wieder gegen diesen Bau wetterte, war Karl Uhl. Als Architekt des Staatlichen Bauamts Augsburg hat er sich 15 Jahre lang um die Sanierung des Höchstädter Schlosses gekümmert. Für den Kreisheimatpfleger aus dem Landkreis Donau-Ries ist das Bauwerk „ein Irrweg“. Bis heute. Nun ist der Übergang versperrt. Und das sorgt für Irritationen bei Bürgerinnen und Bürger aus Höchstädt.