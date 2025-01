In Dillingen eröffnet in Kürze ein neuer Schuhladen

Seit Tagen blicken Passanten in den noch leeren Laden der einstigen My-Shoes-Filiale in der Dillinger Kapuzinerstraße. Auf einem Aufsteller ist zu lesen, dass dort in Kürze ein neues Schuhgeschäft eröffnen wird. Am Montagvormittag ist ein Transporter der Firma Kunkel Schuh aus Achstetten bei Laupheim neben dem Müller-Markt vorgefahren. Das Unternehmen wird dort eine Schuh-Mann-Filiale eröffnen, erläutert Geschäftsführer Markus Kunkel. „Spätestens am 1. Februar wollen wir loslegen, gerne auch früher“, kündigt der Inhaber der Firma an.

