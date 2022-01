Dillingens Landrat tritt nicht mehr an: Reaktionen von Politikern

Plus Von der Nachricht, dass Dillingens Landrat Leo Schrell im Mai nicht nochmal antritt, wurden viele Politiker völlig überrascht.

Dillingens Landrat Leo Schrell hat am Freitag mitgeteilt, dass er auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Es wäre die vierte Amtszeit des 64-Jährigen gewesen. „Am 15. Mai werde ich mich nicht erneut um das Amt des Landrats in unserem Landkreis bewerben.“ Die Nachricht traf die Politiker anderer Parteien völlig überraschend - sogar den stellvertretenden Landrat Alfred Schneid.