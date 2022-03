Landkreis Dillingen

Erst Corona, jetzt Krieg: Wie die Tafel im Landkreis Dillingen die Folgen spürt

In der Tafel in Aichach werden mehr als 300 Menschen mit Lebensmittel versorgt. Viele Helfer Hintergrund arbeiten dort ehrenamtlich.

Plus Unbürokratisch und schnell will die Caritas im Kreis Dillingen Flüchtlingen aus der Ukraine helfen. Aber auch die Not von Menschen aus dem Kreis wird nicht weniger.

Von Simone Fritzmeier

Hat die Palette mit Lebensmitteln vor wenigen Wochen noch rund 40 Euro gekostet, sind es jetzt schon 60, teils sogar 70 Euro. Tendenz nach oben. Alexander Böse, Geschäftsführer des Caritasverbandes für den Landkreis Dillingen und unter anderem zuständig für die Tafel-Ausgaben, erklärt: "Die Preise steigen überall an und das spüren auch wir." Nicht nur, dass die Ausgaben steigen. Besonders für Menschen, die schon in Not sind, wird es nicht besser. Erst Corona, jetzt die Folgen des Ukraine-Krieges. Böse betont: "Wir haben noch genügend Kapazitäten, aber wir sind froh und dankbar über Spenden, auch in geldlicher Form, damit wir Lebensmittel besorgen können." Auch für Flüchtlinge aus der Ukraine.

