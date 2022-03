Landkreis Dillingen

07:30 Uhr

Wie gehen junge Familien am besten mit der Zeitumstellung um?

Plus Die Zeitumstellung bringt auch den Rhythmus von Kleinkindern und Babys durcheinander. Eine Dillinger Hebamme gibt Tipps wie junge Familien ihren Kindern am besten helfen können.

Von Annemarie Rencken

Die Zeitumstellung steht am Wochenende an. Was eben noch zwei Uhr nachts war, ist dann mit einem Mal drei Uhr. Einigen macht das nichts aus, andere Menschen kommen nicht gut damit zurecht. Doch wie geht es eigentlich den Kleinsten mit der plötzlichen Veränderung in ihrem Tagesrhythmus? Manche Babys und Kleinkinder kommen problemlos mit der Umstellung klar. "Manche leiden allerdings echt darunter", sagt Isabel Heigl. Sie ist Hebamme bei den Donau Hebammen Dillingen, den Beleghebammen der Kreisklinik St. Elisabeth in Dillingen.

