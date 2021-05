Dillingen

Hebammen gehen im Landkreis Dillingen neue Wege

Plus Erstmals starten zwei junge Frauen über ein Studium in den Beruf und sprechen über die Veränderungen. Die Dillinger Klinikhebammen bieten jetzt gemeinsam in einem „Familienzentrum“ Vor- und Nachsorge an.

Von Birgit Alexandra Hassan

Gerade mal drei Jahre alt ist Eva-Maria Leitner, als sie beschließt, was sie einmal werden will, wenn sie „groß“ ist: Hebamme. Ihre Mutter trägt zu diesem Zeitpunkt ihre jüngere Schwester im Bauch. Fasziniert beobachtet die mittlerweile 21-Jährige noch immer, wie Bäuche und Frauen innerhalb von neun Monaten wachsen, neues Leben erblüht und Familien entstehen – heute als angehende Hebamme. Derzeit begleitet die Wittislingerin im Rahmen eines zwölfwöchigen Praktikums erfahrene Kolleginnen im Landkreis Dillingen. Denn sie studiert im vierten Semester in Regensburg und gehört damit zum ersten Jahrgang in Bayern, der über ein Studium zur Hebamme wird.

