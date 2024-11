Zuchtbulle Hexbert ist über 40.000 Euro wert und geht nach Höchstädt

Ein hochkarätiges Angebot an Zuchtbullen bekamen die Besucherinnen und Besucher beim November-Markt in Wertingen präsentiert. Unter anderem nahmen Landwirte, Vertreter von Besamungsstationen sowie die örtliche Landwirtschaftsschule an der Veranstaltung teil. Darüber informiert der Verein Rivergen. Ein Stier erzielte dabei einen besonders hohen Wert.

Drei der 20 aufgetriebenen Bullen gingen in den Besamungseinsatz. Den Spitzenpreis von 42.500 Euro erzielte ein natürlich hornloser Hexerei-Sohn vom Betrieb Hermanns aus Reistingen. „Ein herausragendes Vererbungsprofil gepaart mit einer außergewöhnlichen Blutlinienführung machte ihn so begehrt“, so heißt es in der Mitteilung zum November-Markt. Nach einem anhaltenden Winkerduell bekam die heimische Station Rivergen den Zuschlag. Er wird zukünftig unter dem Namen Hexbert unter den Topbullen der Hornloszucht geführt sein. So können sich Fleckviehzüchter schon bald auf diesen besonderen Bullen freuen.

Nächster Großviehmarkt in Wertingen ist ein Weihnachtsmarkt

Außerdem ging ein natürlich hornloser Heiss-Sohn vom Betrieb Böhm, Oppertshofen, an die heimische Station. Die Besamungsstation Neustadt an der Aisch erwarb einen Sidney-Sohn mit besten Zuchtwerten und sehr guter Eutervererbung. Stark nachgefragt waren auch die Bullen für den Deckeinsatz. Der Durchschnittspreis lag hier bei sehr starken 2750 Euro. Besonders die hornlosen Bullen waren sehr begehrt und konnten Preise bis zu 3500 Euro erzielen.

Sehr knapp fiel diesen Monat der Auftrieb an Jungkühen aus. Bei einer durchschnittlichen Milchmenge von 30 Kilogramm erzielten sie 2417 Euro. Auch die Stärke an der Spitze konnte nicht ganz mit den vergangenen Märkten mithalten. Zum Weihnachtsmarkt am Samstag, 7. Dezember, wird an Qualität und Quantität ein deutlich stärkeres Angebot erwartet. Die weiblichen Zuchtkälber notierten beim November-Markt 3,99 Euro pro Kilogramm bei einem Gewicht von 99 Kilogramm. Versteigert wurden vor Kurzem auch männliche Nutzkälber. Diese konnten im Preis wieder zulegen und kamen bei 96 Kilogramm auf 6,71 Euro pro Kilogramm.

Zuchtbulle Hexbert aus Reistingen ist viel Geld wert

Die kommenden Kälbermärkte folgen jeweils am Montag, 11. November und 25. November. Der kommende Großviehmarkt findet als Weihnachtsmarkt am Samstag, 7. Dezember, in der Schwabenhalle Wertingen statt. (AZ)