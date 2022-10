Einzelhandel und Vereine: Womit die Lauinger besonders zufrieden sind

Plus Lauingen landet beim Heimat-Check im Landkreis-Ranking auf Platz neun. So äußert sich Bürgermeisterin Katja Müller zu den Stärken und Schwächen der Stadt.

Mit rund 11.000 Einwohnern und Einwohnerinnen ist Lauingen die zweitgrößte Stadt im Landkreis Dillingen. Beim Heimat-Check unserer Zeitung erreicht Lauingen mit 6,0 Punkten in der Gesamtbewertung einen überdurchschnittlichen Wert. Im Gemeinderanking liegt die Stadt damit auf dem neunten Platz im Landkreis. Von den fünf Städten in der Region rangieren Wertingen, Dillingen und Gundelfingen vor der Albertus-Magnus-Stadt. Sechs Kategorien werden von den 235 Teilnehmerinnen und Teilnehmern überdurchschnittlich bewertet (Höchstpunktzahl ist 10): der Einzelhandel (8,6), die Sicherheit (7,3), der öffentliche Personennahverkehr (5,8), die Gastronomie (5,8), Kultur und Freizeit (5,4) und die Gesundheitsversorgung (5,2).