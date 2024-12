Lauingen: Weihnachtliche Stimmung zwischen Rathaus und Schimmelturm

Bei heißem Glühwein und weihnachtlicher Atmosphäre konnte man sich am Samstagabend auf dem Lauinger Weihnachtsmarkt auf die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit einstimmen. Rund 20 geschmückte Stände mit verschiedenen Leckereien, Handwerkskunst, Dekorationsartikeln und Spielzeug gibt es. Der Markt auf dem Marktplatz wird von der Stadt gemeinsam mit der Lauinger Wirtschaftsinitiative, vielen Vereinen, Institutionen und Gewerbetreibenden veranstaltet. Musikalisch umrahmt wird die „City-Weihnacht“ am Samstagabend vom „Vibe Duo“. Die beiden Musiker Steve Abold und Siggi Traub spielen bekannte Weihnachtslieder aus Rock und Pop. Wie kommt das an?

Ein Besucher des Weihnachtsmarkts erzählt, er gehe auf alle Märkte in der Region. Lauingen habe dabei zwischen dem Schimmelturm und dem Rathaus immer eine besondere Atmosphäre. Denise Schmidt und Thomas Stäbler wärmen sich gerade mit einem Glühwein an einem der Heizpilze auf. Sie sind Lauinger und konnten zu Fuß zum Markt kommen. Denise Schmidt betont, sie finde es wichtig, die Veranstaltung zu unterstützen, sodass der Markt viele Besucher hat. Das sieht auch Michaela Hirner mit ihrer vierjährigen Tochter Pia so. „Als Lauinger sollte man die örtlichen Vereine, die hier Buden haben, unterstützen“, meint sie.

Lauinger City-Weihnacht: Kindergärten und Vereine haben Stände gestaltet

Aus Dillingen ist Familie Sturm extra zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts nach Lauingen gekommen. Sie freuen sich über die weihnachtliche Atmosphäre und das entspannte Publikum. Es gefällt ihnen auch, dass es dieses Jahr wieder mehr Stände und auch mehr Besucher gebe. Helma Kiel hat Besuch aus dem Saarland. Mit ihrem Gast Ute Stephan macht sie, mit Weihnachtsmütze ausgestattet, einen „Weihnachts-Trip“ durch Lauingen. „Zuerst waren wir bei den Fackelbooten des Ruderclubs“, erzählt sie. Jetzt zeige sie ihrer Freundin den Lauinger Weihnachtsmarkt.

Icon Galerie 21 Bilder Am ersten Adventswochenende konnten sich Besucher auf dem Marktplatz auf Weihnachten einstimmen. Die besten Bilder.

Ein Stand gehört dem Kinderhaus Kurlandstraße. Hier gibt es selbstgemachte Liköre, Marmeladen, Tee und Salze zu kaufen, die von den Kindern gefertigt wurden. Der Erlös kommt den Kindern zu Gute. Das Kinderhaus Kurlandstraße ist nur am Samstag auf dem Weihnachtsmarkt. Am Sonntag übernimmt ein anderer Kindergarten den Stand. Die Bude nebenan gehört zum Bienenzuchtverein Lauingen. Hier gibt es Honig der eigenen Imker und andere Honigprodukte. „Alles Honig aus der Region“, erklärt der Inhaber. Einen Stand mit Hobbyholzkunst gibt es ebenfalls. Die Inhaberin erzählt, sie haben beispielsweise Brandmalerei, die von Hand und nicht mit einem Laser gestaltet wird. Sie seien zum ersten Mal auf dem Lauinger Weihnachtsmarkt. Schade finde sie es, dass es kaum Handwerksware zu kaufen gebe. Unter den Buden seien vor allem Essensstände.

Die Laudonia schenkt die „Süße Hexe“ aus

Auch die Narrenzunft Laudonia ist jedes Jahr mit Herz beim Weihnachtsmarkt dabei. Sie verkaufen Schapf, Glühwein und Punsch. Auch ein besonderes Getränk gibt es: die „Süße Hexe“. Glühwein wird dabei mit Amaretto verfeinert und mit Sahne und Zimt garniert. Beim Stand der Bundeswehr kann man auch etwas Gutes tun. Der Erlös für Waffeln und Erbseneintopf kommt einem sozialen Zweck in der Region zugute. Auch die Stadtkapelle Lauingen hat jährlich einen Stand auf dem Markt. „Alle Jahre wieder“, meint Vorstandsbeisitzer Eduard Sippel. Er finde es toll, dass sich der Markt in der Stadtmitte befindet und freue sich über die vielen Leute „Nur der Schnee fehlt“, fügt er hinzu.