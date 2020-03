10:05 Uhr

Heidenheim: Heimspiel findet trotz Corona-Virus statt

Der FC Heidenheim appelliert an alle Zuschauer, die allgemeinen Hygienemaßnahmen beim Stadionbesuch zu beachten.

Auch im Nachbarlandkreis Heidenheim gibt es einen bestätigten Fall von Corona. Deswegen ergreift Zweitligist 1. FC Heidenheim Vorsorgemaßnahmen

Vor dem Hintergrund der aktuellen Ausbreitung des Corona-Virus hat das Landratsamt Heidenheim (Gesundheitsamt) dem 1. FC Heidenheim am Donnerstagnachmittag mitgeteilt, dass aus infektionsepidemiologischer Sicht keine grundsätzlichen Bedenken hinsichtlich der Austragung des Zweitliga-Heimspiels gegen den Karlsruher SC bestehen. Dementsprechend wird die Fußball-Partie wie geplant am Samstag um 13 Uhr in der Voith-Arena stattfinden.

Das Landratsamt Heidenheim empfiehlt lediglich Personen mit Krankheitssymptomen oder Reiserückkehrern aus Risikogebieten (gemäß des Robert-Koch-Instituts ) von einem Besuch der Voith-Arena abzusehen.

Der Verein appelliert an alle Zuschauer, die allgemeinen Hygienemaßnahmen beim Stadionbesuch zu beachten. Zusätzlich sind an sämtlichen WCs der Voith-Arena Desinfektionsmittel-Spender angebracht. Bis zum Donnerstagnachmittag waren für dieses Baden-Württemberg-Derby am Samstag (Anpfiff um 13 Uhr) bereits 11.500 Tickets verkauft. (pm)

