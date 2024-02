Fragezeichen nach der Gundelfinger Generalprobe

Plus Fußball: Der FC Gundelfingen holt 0:2 gegen Türkspor Augsburg auf und bangt um Leon Sailer.

Die drohende Niederlage konnten die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen im letzten Testspiel noch abwenden, doch nach dem 2:2 (0:2) gegen den abstiegsgefährdeten Ligarivalen Türkspor Augsburg blieben einige Fragezeichen. Nicht nur bei Mittelfeldspieler Leon Sailer, der vor der Halbzeit verletzt raus musste.

Nach einem Zweikampf lag Sailer laut schreiend am Boden und hielt sich den Arm. Der Versuch, sich im Fallen abzustützen, endete äußerst schmerzhaft. Zwar verfolgte der 21-Jährige noch das weitere Geschehen vom Spielfeldrand, doch Entwarnung gab er keine.