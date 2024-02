Fußball-Nachgefragt

17:00 Uhr

Beim FC Gundelfingen: Unverhofft und ungewollt

Plus Fußball-Bayernliga: Stefan Heger ist beim FC Gundelfingen in die Cheftrainerrolle gerutscht. In der Frühjahrsrunde will er den Klassenerhalt schnell fix machen und dann ausspannen.

Von Walter Brugger

Für die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen wird es am kommenden Samstag (14 Uhr) wieder ernst. Mit dem Heimspiel gegen den Spitzenreiter Schwaben Augsburg starten sie in die Frühjahrsrunde. Erstmals ist dann Stefan Heger der Hauptverantwortliche für Aufstellung und Taktik, nachdem der 32-Jährige in der Winterpause vom spielenden Co- zum Cheftrainer aufgestiegen war. Im Interview blickt der langjährige Regionalliga-Kicker auf die Vorbereitung zurück und gibt auch Auskunft über seine eigene Zukunft.

Herr Heger, Sie wollten als spielender Co-Trainer erst einmal Erfahrung sammeln. Jetzt sind Sie beim FC Gundelfingen der Chef.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen