TVL-Wittisingen und Gundelfingen gehen siegreich in die Sommerpause

Handball: Die HSG-Männer krönen ihre starke Bezirksoberliga-Saison mit einem Heimerfolg. Gundelfingens Frauen marschieren unbezwungen durch die Rückrunde.

HSG Lauingen-Wittislingen

Mit einem 30:22-Heimerfolg gegen den TSV Haunstetten II schloss Vizemeister HSG Lauingen-Wittislingen seine Bezirksoberliga-Saison ab. Die Gäste konnten die Partie nur bis zur achten Minute offen halten. Dann zog die HSG in der Lauinger Stadthalle bereits vorentscheidend davon und spielte einen sicheren Sieg ein. (CHR)

Spielfilm: 0:1, 4:4, 8:4, 13:7, 19:11 – 20:16, 26:18, 30:22 HSG-Männer: Rommel, Huber; Wenger, Egger (1 Tor), Meitinger (3), Soderer (5), Maximilian Maier (2), Wendland (2), Märkl (2), Kinzler (2), Schreitt (2), Krumscheid (6), Fritsch, Knecht (4/3 Siebenmeter

TV Gundelfingen

Zum Saisonfinale der Bezirksoberliga in Göggingen krönen die Damen des TV Gundelfingen eine beeindruckende Rückrunde ohne Niederlage mit einem klaren 35:22-Auswärtssieg. Obwohl die Rückraumachse Tanja Burr/Paulina Hegelee kurzfristig ausfielen, starteten die Gäste sehr konzentriert in dieses letzte Match. Die Gärtnerstädterinnen wandelten jeden Ballgewinn in ein Gegenstoßtor um. Nach wenigen Minuten war der TVG-Express schon fünf Treffer enteilt. Göggingens Coach stellte nun auf zwei Kreisspielerinnen um und zwang den TVG zu einer defensiveren Abwehrvariante. Doch die Gäste ließen sich nicht beeindrucken und führten zur Pause 19:9. In Hälfte zwei ließ Gundelfingen das Spiel sowie eine starke Rückrunde locker auslaufen und zeigte seinen mitgereisten Fans noch einige schön herausgespielte Treffer. Mit diesem Auswärtssieg ziehen die TVG-Damen noch an Haunstetten vorbei und beenden die Saison in einer leistungsstarken Bezirksoberliga Schwaben auf dem dritten Tabellenplatz. (JFR)

Spielfilm: 2:7, 5:11, 9:19 – 11:25, 22:35 TVG-Frauen: Nowak, Hassel; Schreitt (12 Tore), E. Gerstmayr (6), Haselmeier (5/1 Siebenmeter), Kretzschmar (4), Brucker (4), Hopf (2), Kränzle (1), Frank (1), K. Gerstmayr

