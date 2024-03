HSG Lauingen-Wittislingen auf ganzer Linie erfolgreich

Handball: Bei der HSG Lauingen-Wittislingen untermauern die beiden Männer-Teams ihre Ambitionen auf die Vizetitel. Und die Damen überraschen im Derby gegen Günzburg.

Einen rundum gelungenen Heimspieltag in Wittislingen erlebten die Erwachsenen-Mannschaften der HSG Lauingen-Wittislingen. Die BOL-Männer festigen ihren zweiten Tabellenrang hinter dem designierten Meister TV Gundelfingen mit dem 33:26-Erfolg über die SG Augsburg 1871/ Gersthofen. Gleiches gilt für die Herren II in der Bezirksklasse Nord, die im „Endspiel“ um den Vizetitel gegen Weißenhorn mit 32:23 siegten. Die Frauen gewannen das Bezirksoberliga-Derby gegen Günzburg 25:21.

Knappe Pausenführung in Wittislingen

Die BOL-Männer erzielten in der ersten Hälfte über schnelle Gegenstöße zwar die einfacheren Tore, doch die Gäste kamen oft nach langen Angriffen zum Erfolg. Schließlich stand zur Halbzeit ein knapper 14:13-Vorsprung fest. Nach dem Wechsel sahen die Zuschauer eine spannende Partie, ehe der aus Personalnot zum Rückraumspieler umfunktionierte Christian Kinzler die Lücken in der gegnerischen Abwehr fand und die HSG schlussendlich einem klaren Sieg entgegenstrebte. Damit bleibt sie weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz und hat am nächsten Wochenende gleich zwei Auswärtsspiele in Bäumenheim und Göggingen vor der Brust. (CHR)

Spielfilm: 2:2, 7:7, 12:11, 14:13 – 18:18, 24:20, 28:23, 33:26 HSG-Männer I: Rommel, Huber; Frieß (2 Tore), Egger (3), Meitinger (6), Sand, Soderer (5), Ma. Maier, Märkl (1), Kinzler (10), Schreitt (4/3 Siebenmeter), Fritsch (2)

Die „Zweite“ legte gegen Weißenburg stark los und gewann am Ende sicher mit neun Toren Vorsprung. Spielfilm: 6:1, 11:8, 14:10 – 18:12, 23:18, 29:20, 32:23 HSG-Männer II: Bizzarro, Hillenbrand, Kling, Kai Stropek, Ke. Stropek, Wendland (13), Loibl (4), Mi. Maier (6/5), Gumpp (1), Mair (2/2), Reinelt (3), Knecht (3)

25:21 gegen den VfL Günzburg

Im Lokalduell der Frauen machte es die HSG-Abwehr um die starke Keeperin Doreen Stoldt den Günzburgerinnen von Beginn an schwer und feierte am Ende einen nicht unbedingt erwarteten Erfolg. Schöne Einzelaktionen, unter anderem von Anja Selzle, und Treffer durch Außenspielerin Katja Reinelt brachte Mitte der zweiten Halbzeit die vorentscheidende 18:14-Führung. Ungut: Bei einem wunderschönen Konter verletzt sich Jana Kling am Knie. Tolle Anspiele auf Kreisläuferin Charlotte Bahlmann sicherten den Sieg.

Spielfilm: 4:2, 8:8, 12:10 – 18:14, 21:19, 25:21 HSG-Frauen I: Stoldt, Klapperich, Pappe (2), Bahlmann (6), Reinel (3), Beitinger (1), Schmied (2), Urban (1), Kling (5/1), Selzle (4/1), Goller (1)