Der Meister Gundelfingen steht fest, der Vize noch nicht

Augsburg

Gersthofen

Die als Meister und Landesliga-Aufsteiger bereits feststehenden TVG-Handballer treten zu ihrer vorletzten Partie dieser Bezirksoberliga-Runde am Samstag um 19.30 Uhr beim Kissinger SC an. Ein Auswärtserfolg ist fest eingeplant, schließlich wollen die Gärtnerstädter ihre so glanzvolle Saison ungeschlagen beenden. Die finale Begegnung wird dann am 14. April in der heimischen Kreissporthalle gegen die SG 1871ausgetragen.

Für die TVG-Frauen steht ihr abschließendes Saisonspiel am Samstag, 13. April, um 19.30 Uhr beim TSV Göggingen auf dem Programm. Dieses Wochenende sind sie spielfrei. (bedu)

HSG Lauingen-Wittislingen

Für die HSG-Herren (29:7 Punkte) ist es der erste Matchball in Sachen BOL-Vizemeisterschaft: Am Samstag steht für sie beim Tabellendritten TSV Aichach (25:11) das letzte BOL-Topspiel dieser Saison an. Ziel die Biller/Hornung/Linder-Truppe ist es, in diesem Prestigeduell schon alles klarzumachen. Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Dauerrivalen liegt gerade einmal zwei Monate zurück, als die Spielgemeinschaft zuhause knapp mit 25:23 die Oberhand behielt. Die HSG reist mit sechs Siegen in Serie nach Aichach. Zudem kommt der TSV aus einer dreiwöchigen Spielpause und ist im Gegensatz zum Gast nicht im Spielrhythmus. Der HSG reicht am Samstag bereits eine Niederlage mit einem Tor, da sie dann im direkten Vergleich die Nase noch vorne hätte und am letzten Spieltag nicht mehr vom zweiten Tabellenplatz zu verdrängen wäre. Doch auf Rechenspiele haben die Handballer aus Lauingen und Wittislingen wenig Lust, sie wollen ihre Siegesserie ausbauen: Letztmals ging Aichach im Januar 2020 gegen die HSG als Gewinner vom Feld. Und auch eine weitere Serie soll fortgesetzt werden: Noch nie verloren die HSG-Herren ein Auswärtsspiel mit einem Fanbus im Rücken. Auch am Samstag hoffen die Akteure wieder auf die Unterstützung ihrer Anhängerschaft.

Für die HSG-Damen steht am Wochenende bereits ihr letztes Spiel auf dem Plan. Anpfiff zum Saisonfinale gegen den Mittelfeld-Tabellennachbarn TSG Augsburg ist in der Lauinger Stadthalle am Sonntag um 15 Uhr. Das übergeordnete Ziel lautet dabei zunächst, dass alle aktuell einsatzbereiten Spielerinnen verletzungsfrei bleiben. Die nötige Motivation schöpft sich aus folgender Situation: Mit einem ausreichend hohen Sieg könnte die sechstplatzierten Augsburgerinnen in der Tabelle noch überholt werden. Mit Unterstützung der Damen II und der A-Jugend sollen genügend Spielerinnen zur Verfügung stehen, um ein letztes Mal in dieser Saison zwei Punkte zu holen. Dass dies möglich ist, zeigte sich im vergangenen Auswärtsspiel beim TSV Schwabmünchen II, als mit Teamgeist und Kampfgeist noch ein 30:30-Remis erspielt wurde. (CHR)

TSV Wertingen

Zu ihren vorletzten Spiel dieser BOL-Saison erwarten die Wertinger Handballerinnen am Samstag um 19.30 Uhr den Tabellenzweiten TSV Niederraunau.

Die TSV-Männer sind erst Samstag, 13. April, um 19.30 Uhr gegen Königsbrunn II wieder am Ball. Das ist dann auch das letzte Saisonspiel für die in der Bezirksliga-Abstiegsrunde führenden Zusamstädter. (MIGA)