Steinheim

12:15 Uhr

Dillinger Stadtrat stimmt weiterem Kiesabbau in Steinheim zu

Hier im Norden von Steinheim will die Dillinger Firma Meteor Hausbau auf einer Fläche von 2,4 Hektar Kies ausbeuten.

Plus Das Gremium erteilt der Firma Meteor Hausbau das gemeindliche Einvernehmen. Ein Rat befürchtet, dass die Entwicklung des Stadtteils beeinträchtigt werden könnte.

Von Berthold Veh

Dillingen und der Kiesabbau, das ist inzwischen eine schwierige Geschichte. Vor sieben Jahren hatte der Stadtrat der Kiesausbeute in der Nähe des Kicklinger Reiterhofs zunächst eine Abfuhr erteilt. Ein Jahr später musste das Gremium dem Vorhaben aber "zähneknirschend" zustimmen und sich den Vorgaben des Regionalen Planungsverbands fügen, der auf dem Areal an der Staatsstraße zwischen Höchstädt und Binswangen ein Vorranggebiet für Kiesabbau vorgesehen hatte.

In der Ratssitzung am Montagabend ging es nun erneut um einen Kiesabbau nördlich des Dillinger Stadtteils Steinheim. Die Dillinger Firma Meteor Hausbau, die der Höchstädter Familie Kimmerle gehört, möchte südlich der neuen B16 Kies abbauen. Bisher hat das Unternehmen in der Grube Steinheim nordöstlich der Bundesstraße auf einer Fläche von etwa 6,3 Hektar Kies ausgebeutet. Das neue Areal im Süden der B16, das gegenwärtig landwirtschaftlich genutzt wird, hat eine Bruttofläche von 3,2 Hektar, die Abbaufläche mache rund 2,4 Hektar aus, informierte Oberverwaltungsrat Christoph Röger.

