Aktion für die Ukraine: Syrgensteiner Künstler versteigert ein Bild

Der Künstler Valentin Stegmayer möchte den Erlös seines Bildes spenden. Was ihn dazu inspiriert hat und wie das Bild ersteigert werden kann.

Den Künstler Valentin Stegmayer aus Syrgenstein treibt der Krieg in der Ukraine um. Nun möchte er helfen und ein selbst gemaltes Bild versteigern. Den Erlös will er Menschen in der Ukraine spenden.

Die Idee kam ihm bei einer Begegnung mit Geflüchteten aus der Ukraine

Sein Bild trägt den Namen „Die Begegnung“. Er findet den Austausch zwischen den Menschen und die unterschiedlichen Teile der Gesellschaft wichtig. Inspiriert hat den Künstler eine Begegnung mit einer Familie mit jungen Kindern aus der Ukraine. In Giengen hat er diese getroffen, als diese dort mit ihren Koffern auf der Flucht ankamen.

Während der Pandemie hat der Künstler einige Monate nicht gemalt. Bei seiner Arbeit fehlt es ihm, wenn er seine Werke nicht ausstellen und sich mit Kunstinteressierten austauschen kann. Doch die Ideen brodeln bereits in seinem Kopf, aber er legt noch eine kreative Pause ein. Eine Ausnahme hat er nun für das blau-gelbe Gemälde für die Ukraine gemacht.

Wer Interesse an dem Bild hat, kann sich bei dem Künstler melden

Interessierte können sich telefonisch bei dem Künstler melden, mit ihm ins Gespräch kommen und ihren Preis für das Gemälde nennen. Zu erreichen ist Valentin Stegmayer unter Telefon 09077/1757. Das Geld möchte er spenden, damit Kindern in der Ukraine geholfen wird. Der Zeitraum für die Versteigerung erstreckt sich über zwei Wochen von Donnerstag, 12. Mai, bis Donnerstag, 26. Mai. (sukl)

Lesen Sie dazu auch