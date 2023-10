Hunderte Menschen bestaunen geschmückte Pferde beim Leonhardiritt

Die Pfarrgemeinde St. Leonhard Unterliezheim veranstaltete mit der Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr bereits zum 31. Mal den traditionellen Umzug.

Die Glöckchen an den Geschirren der Pferde klirren, die Zuschauer begutachten die mit Blumen und bunten Geschirren geschmückten Tiere und Wägen beim 31. Leonhardiritt in Unterliezheim. Unterwegs sind 15 Gespanne und insgesamt über 150 Pferde, die vorbei an der ehemaligen Kloster- und Wallfahrtskirche St. Leonhard ziehen. Etwa 2000 Besucher sind zur Veranstaltung der Pfarrgemeinde St. Leonhard Unterliezheim mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr gekommen, um den Brauch aus dem 15. Jahrhundert auch dieses Jahr zu feiern.

Unter den Zuschauenden ist auch Familie Scheitenberger aus Dillingen-Hausen. "Oh ist das süß", jauchzt Tochter Laura auf. Die Siebenjährige zeigt entzückt auf ein Mini-Pony, das kleiner als sie ist. Auch die Erwachsenen um sie herum sind hingerissen von dem kleinen Tier. Laura liebt Pferde, wie sie erzählt. Ihr kleiner Bruder Felix, der neben ihr steht, sagt: "Ich hasse Pferde." Er bevorzugt Bulldogs. Trotzdem steht er gespannt neben seiner Schwester. Die Eltern Margit und Tobias Scheitenberger schauen sich mit ihren Kindern zum ersten Mal den traditionellen Leonhardiritt in Unterliezheim an. Sie sind hergekommen, um die Pferde zu sehen, aber auch am Brauchtum teilzuhaben. Margit Scheitenberger erklärt: "Ich finde es wichtig, dass man in diesen Zeiten an etwas festhalten kann."

Erzabt Wolfgang Öxler beim 31. Leonhardiritt in Unterliezheim

Das aktuelle Weltgeschehen, war auch zuvor Thema in der Predigt vom Erzabt Wolfgang Öxler, der die Menschen in der voll besetzten Kirche zum Zuhören anregte. Es gebe so viele Reize aus der Umwelt, dass man seine eigene Stimme oft nicht wahrnehme. Er predigte Gott, den Mitmenschen und sich selbst besser zuzuhören. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst wieder von der Musikkapelle Lutzingen, die auch an dem anschließenden Umritt teilnahm.

21 Bilder Die schönsten Bilder vom Lonhardiritt in Unterliehzheim Foto: Susanne Klöpfer

Während des Umzugs segnet der Erzabt die Pferde und dreht zusammen mit Pfarrer P. Anthony Mathew selbst eine Runde in einer Kutsche, die von zwei Pferden gezogen wird. Neben ihm auf der Bühne verfolgt der Schirmherr Landrat Markus Müller, die Landtagsabgeordneten Manuel Knoll (CSU) und Fabian Mehring (FW), der Bürgermeister aus Lutzingen Christian Weber und andere politische Akteure den Leonhardiritt. Die Teilnehmenden mit Gespannen und Pferden kommen aus Unterliezheim, Lutzingen und Umgebung, aber auch aus Nördlingen und Ellwangen.

Die Tradition des Leonhardiritt stammt aus dem 15. Jahrhundert

Das Geschehen beobachten auch Irmgard und Josef aus Lauingen, die zum zweiten Mal beim Leonhardiritt zuschauen. "Es ist so schön", findet Irmgard. Früher habe sie selbst ein Pferd gehabt, deswegen wisse sie, wie viel Arbeit das sei. Ihr Mann hält es für gut, den Brauch weiter aufrechtzuerhalten. Das sei auch schon viel Arbeit für die Menschen, die mit ihren Pferden und Gespannen dabei sind. "Das ist wichtiger als Halloween", scherzt Irmgard mit Zuschauenden, die neben ihr stehen.

Besonders die kleinen Gespanne und Mini-Ponys sorgten bei den Zuschauenden beim Leonhardiritt in Unterliezheim für Schmunzeln. Foto: Susanne Klöpfer

Die Tradition des Leonhardiritts stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist besonders verbreitet im Bayerischen Oberland, im Tölzer Land und in Westösterreich. Der Heilige Leonhard gilt in der katholischen Kirche unter anderem als Schutzpatron der Nutztiere in der Landwirtschaft. In Unterliezheim wird der Leonhardiritt gefeiert, weil die St. Leonhards-Kirche im 18. Jahrhundert ein beliebter Wallfahrtsort war. Die Tradition hielt bis in die 1960er-Jahre an, bevor es aufgrund der Industrialisierung keine Pferde mehr als Nutztiere gab. Unterliezheim belebte die Feierlichkeit dann 1991 wieder.