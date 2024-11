Die Wertinger Nacht steht wieder an

Laternenumzug und Kunstausstellungen, Kirchenkonzert und Museumsführungen, Märchenerzählungen und viel Musik auf zwei Bühnen: Das Programm der Wertinger Nacht, die in diesem Jahr am Freitag, 15. November, stattfindet, ist wieder bunt. In diesem Jahr steht der Abend unter dem Motto „goldene Jubiläumsnacht“, denn gleich mehrere Zahlen gibt es zu feiern: 15 Jahre Wertinger Nacht, 50 Jahre Wirtschaftsvereinigung (WV) und 750 Jahre Stadt Wertingen. Was heuer alles geboten sein wird.

17 Uhr: Los geht der besondere Abend im Städtle mit einem Laternenumzug der Kinder unter der Leitung des Kindergartens „Gänseblümchen“. Treffpunkt ist vor Optik Dworschak. Parkmöglichkeiten gibt es am Laugnaparkplatz. Ebenfalls ab 17 Uhr bietet das Juze Jugendmobil und Gewinnspiel , während im Ofen-Schauwagen im Hof der Firma Fliesen Meyer-Buhl eine Kochshow stattfindet. Die Hauswirtschaftsschule veranstaltet eine Strudelparty mit Aktionen für Kinder: Stoffbeutel und Taschen können bemalt werden. Um 17 Uhr öffnet gegenüber Isa’s Café in der Laugnastraße 8 zum ersten Mal die „Die kleine Märchenbühne“ ihre Pforten. Hier hören Kinder irische Märchen, ab 20 Uhr richten sich die Geschichten auch an Erwachsene.

18 Uhr: Weiter geht es mit einem Kirchenkonzert in der Stadtpfarrkirche. Ursula Maria Echl, Angelika Löw-Beer und Wolfgang Zahn gestalten musikalisch und laden dazu ein. Das Duo „Swingtime“ sorgt für Jazz am Zusamkreisel.

19 Uhr: Jetzt spielen „Big Bam Boo“ und „Tales Of Tomorrow“ im Wechsel am Marktplatz, während DJ Harry Schaller an der Bühne am Zusamkreisel Karaoke anbietet. Außerdem zeigen Katya Zarinskaya, Blasius Hurler und Claudia Reining-Hopp ab 19 Uhr Arbeiten „rund ums Städtle“. Das Motto lautet „Kunst Hoch Drei“ , Veranstaltungsort ist das ehemalige Spielwarengeschäft Siwi. Dabei geht es nicht nur um Stadtansichten, sondern auch um das Gefühl, „daheim“ zu sein.

20 Uhr: Im Festsaal des Schlosses (Rathaus) begibt sich die Sopranistin Ursula Echl mit ihren Schülerinnen und Schülern auf eine heitere musikalische Zeitreise .

Außerdem zeigt der Sohn der 2014 verstorbenen Künstlerin Monika Vogt-Nussbauer in der Wertinger Nacht einen retrospektiven Ausschnitt ihres Schaffens, eine Hommage an seine Mutter. Zu sehen ist die Ausstellung in Vogt-Nussbauers ehemaligen Atelierräumen am Marktplatz 8, wo heute die Ranzenschmiede untergebracht ist. Das Heimatmuseum im Schloss Wertingen präsentiert neben stündlichen Führungen ab 19 Uhr anhand eines Zeitstrahls die Entwicklung der Stadt. Im Radiomuseum in der Fère-Straße laufen Filme von Wertingen. Obendrein überträgt das Radio eine eigene Radioshow über ihr Museumsradio auf 801 MW zum Thema „750 Jahre Stadt Wertingen“. Die Buhlstiftung öffnet zudem ihr neues Festspielbüro in der Zusmarshauser Straße und gewährt einen Einblick in das Herz eines jeden Theaters: den Kostümfundus. Operntenor Daniel Schliewa und Sopranistin Annika Egert führen die Gäste und stehen auch gerne für Fragen rund ums Theater zur Verfügung.

Das ist in der Wertinger Nacht 2024 geboten

In der Wertinger Nacht stehen 16 kulinarische Einrichtungen mit Streetfood und Schmankerln für den kleinen oder den großen Hunger, für Deftiges und Süßes bereit. Auch in dieser besonderen Nacht kredenzt das ehemalige Café Madlon seinen berühmten „Madlon Punsch“. Geshoppt werden kann bis 23 Uhr: Denn die Wirtschaftsvereinigung Wertingen und Umgebung präsentiert sich zu ihrem 50-jährigen Bestehen auch durch ihre Mitglieder. Die Firmen der Innenstadt präsentieren sich mit besonderen Aktionen und Rabatten.

Begleitet wird die Wertinger Nacht auch in diesem Jahr von einer Losaktion, für die dem Aktionsflyer des Abends eine Gewinnkarte beigefügt ist. In einigen Geschäften sind deutlich sichtbar Buchstaben verteilt, die auf der Gewinnkarte, in richtiger Reihenfolge zusammengefügt, ein Lösungswort ergeben. An der Verlosung nimmt teil, wer die Karte an diesen Abend bis 22 Uhr am Stand der Wirtschaftsvereinigung Wertingen abgegeben hat. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt. Insgesamt gibt es zehn Preise zu gewinnen. Der erste Preis: ein Städtle-Gutscheine im Wert von 200 Euro. (mit AZ)