Körperverletzung in Rain: Vier Männer stehen vor Gericht

Plus Ein Streit auf einem Parkplatz in Rain eskaliert, das Opfer stürzt zu Boden und wird getreten und geschlagen. Jetzt gibt es die Urteile.

Drei Jahre nach einer Schlägerei stehen vier Beteiligte nun vor dem Amtsgericht Nördlingen. Sie sind wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Vorsitzender Richter Gerhard Schamann findet gleich zu Beginn der Schöffen-Verhandlung deutliche Worte: „Das hier ist kein Spaß.“ Er stellte den Angeklagten ein Strafmaß in Aussicht, das es sonst bei ihm nicht gebe. Vorausgesetzt, sie würden vor der Beweisaufnahme ein Geständnis ablegen.