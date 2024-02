Bäumenheim

10.000 Besucher machen Party beim Nachtumzug in Bäumenheim

Ein tolles Bild bot sich beim Nachtumzug. Nicht nur Teilnehmer waren es viele, auch die Zuschauer am Straßenrand waren in großer Zahl gekommen.

Plus Die närrische Parade wird von 87 beleuchteten Wagen und Fußgruppen gestaltet. Ausgelassenes und friedliches Treiben.

Am Morgen danach huscht Marion Lang ein Lächeln übers Gesicht: „Das war ein perfekter Umzug“, sagt die Präsidentin im Rückblick auf den Nachtumzug am Abend zuvor, der sich mittlerweile zum 18. Mal durch Bäumenheim schlängelte. Routine könnte man meinen, doch keineswegs. „Die Anspannung ist immer groß“, sagt Umzugsleiter Markus Schombacher. Was Marion Lang besonders freut: „Die Polizei, die mit Einsatzkräften von der Bereitschaft in Augsburg verstärkt war, hat unsere Organisation ausdrücklich gelobt.“

87 beleuchtete Wagen und Fußgruppen machten die Nacht zum Tag. Die närrische Parade, die etwa zwei Stunden andauerte, verfolgten nach vorsichtigen Schätzungen 10.000 Menschen, etwas weniger als im vergangenen Jahr. „Schlafmützen Helau“ schallte es durch Bäumenheim, als Markus Schombacher den Startschuss gab und die großen und kleinen Tollitäten des Carneval-Club Bäumenheim (CCB), alles andere als „schlafmützig“, zuerst durch die Römerstraße fuhren. Lang zuvor hatten sie schon ungeduldig getänzelt. „Das Erlebnis bei Nacht ist einmalig“, raunte eine maskierte Zuschauerin ihrer Freundin zu und schiebt ihre Mütze angesichts von Nieselregen noch ein Stückchen weiter ins Gesicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

