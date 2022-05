Bäumenheim/Marktoberdorf

Agco-Fabrik in Bäumenheim ist nach Hackerangriff weiter geschlossen

Werkstor geschlossen: In der Fabrik von Agco in Asbach-Bäumenheim geht nach einem Hacker-Angriff seit Donnerstag nichts mehr.

Plus Bei Agco in Asbach-Bäumenheim stehen nach einem Hackerangriff weiter die Maschinen still. Nun gibt es eine neue Tendenz, wann die Fabrik wieder produzieren kann.

Von Heiko Wolf

Nach dem Hackerangriff auf den international tätigen Landtechnik-Hersteller Agco/Fendt könnte zumindest an den Standorten Asbach-Bäumenheim und Marktoberdorf "Ende dieser oder Anfang nächster Woche" die Produktion wieder anlaufen. So heißt es nun übereinstimmend aus Mitarbeiterkreisen.

