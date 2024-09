Das Schulzentrum in Rain ist jetzt vollendet

In manchen Räumen fehlen noch Stühle, in anderen stehen Kartons, müssen die Regale noch befüllt werden. Handwerker sind an verschiedenen Stellen tätig und montieren zum Beispiel die Sitzbalken auf die Betonstufen des Grünen Klassenzimmers vor dem Schulzentrum in Rain. Eine Woche vor dem Beginn des neuen Schuljahrs können es die Führungskräfte der Mittelschule und der Realschule trotz der vielfältigen Arbeiten, die noch erledigt werden müssen, bis zum kommenden Dienstag kaum erwarten. Dann wird der als „Teil C“ bezeichnete letzte Bauabschnitt des größten öffentlichen Projekts, das im Landkreis Donau-Ries in der Neuzeit entstanden ist, in Betrieb genommen.

