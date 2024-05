Als die ersten Züge durch den Donau-Ries-Kreis fuhren

Plus Vor 175 Jahren nahm die Königlich-Bayerische Eisenbahn zwischen Donauwörth und Nördlingen den Betrieb auf. Zahlreiche Bauwerke aus dieser Zeit existieren noch heute.

Vor 175 Jahren war es noch nicht möglich, mit dem Zug durch Deutschland zu fahren. Dies war nicht einmal durch Bayern möglich. Es existierten einzelne Strecken, die aber untereinander nicht verbunden waren. Das änderte sich mit dem Bau der Ludwig-Süd-Nord-Bahn. Die sollte von Lindau über Augsburg und Nürnberg bis nach Hof führen und dort an das thüringische Eisenbahnnetz angeschlossen werden. Die Bauarbeiten für das Jahrhundertprojekt begannen 1841. Nach und nach kamen Abschnitte hinzu. Einer davon führt durch den heutigen Donau-Ries-Kreis. Am 15. Mai 1849 startete der Betrieb auf dem Teilstück zwischen Donauwörth und Nördlingen. Noch immer existieren zahlreiche eindrucksvolle Original-Bauwerke aus jener Zeit.

Für die Menschen, die entlang der Strecke lebten, muss der Anblick der Züge einer Sensation gleichgekommen sein. Bis dahin waren die Leute ausschließlich zu Fuß, mit Ochsen- oder Pferdefuhrwerken beziehungsweise Postkutschen unterwegs gewesen. Nun schnaubten Dampflokomotiven der Königlich-Bayerischen Eisenbahn mit bis zu 65 Stundenkilometern durch die Gegend.