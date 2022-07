Donauwörth

Testzentrum für Flugtaxis: Airbus investiert für die "Zukunft des Fliegens"

Plus Einem eher unspektakulären Bauwerk bei Airbus Helicopters in Donauwörth wird große Bedeutung zugemessen. Es geht um die Entwicklung des City-Airbus.

Von Wolfgang Widemann

Die Region hat sicher schon Spatenstiche für spektakulärere Bauvorhaben gesehen. Gerade mal 35 Meter lang, 25 Meter breit und 10 Meter hoch wird das Gebäude neben dem Flugfeld der Firma Airbus Helicopters an der Südspange in Donauwörth. Das Bauwerk wird somit ganz am Rand des großen Werksgeländes stehen - und doch eine zentrale Rolle in der Entwicklung neuer Technologien für die Luftfahrt spielen. Dies betonten mehrere Vertreter des Unternehmens sowie Politikerinnen und Politiker beim Start für den Bau des Testzentrums für den City-Airbus, das rein elektrisch betriebene Fluggerät, das in ein paar Jahren in Serie gehen soll.

