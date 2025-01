Airbus Helicopters in Donauwörth friert Flugtaxi-Projekt ein

Es war eine große Veranstaltung: 2024 wurde das CityAirbus-Projekt in Donauwörth gestartet, zur offiziellen Eröffnung kamen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, auch ein Vertreter der Bundesregierung war vor Ort. Airbus wollte in einem eigens eingerichteten Zentrum ein Flugtaxi testen. Doch nun hat sich das Unternehmen dazu entschieden, das Projekt zu pausieren. Was die Gründe sind – und warum die Aussichten für den Standort Donauwörth weiterhin gut sind.

