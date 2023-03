Der B16-Ausbau soll weitergehen – und zwar schnell

Plus Bundespolitiker sichern im Dialog mit der IHK zu, die B16 dem hohen Verkehrsaufkommen anzupassen. Der vierstreifige Ausbau gilt dabei als konsequenter Schritt.

Als Baudirektor Markus Kreitmeier vom Staatlichen Bauamt Augsburg am Dienstagmorgen bei Rain auf die B16 biegt, um nach Burgheim zu gelangen, wird seine flüssige Fahrt rasch ausgebremst. Er ist auf dem Weg zum IHK-Dialog mit Politikern und Unternehmern. Thema: "Ausbau der B16". Doch dort kommt er später an, als gedacht, denn mit Tempo 68 zuckelt er hinter fünf Lastzügen her - an Überholen ist bei zwei Fahrstreifen nicht zu denken.

Nicht anders ergeht es Erwin Ballis, dem Geschäftsführer der Maschinenringe Deutschland - und das seit 23 Jahren. Er pendelt täglich 110 Kilometer zwischen Höchstädt und Neuburg auf der zweispurigen B16, deren Verkehrsbelastung von Jahr zu Jahr größer wird. Dazu kennt er Kolonnen, Staus und Lastzüge, die sich durch seinen Wohnort Höchstädt quälen. "Der Wahnsinn", sagt Ballis, der es als Abenteuer beschreibt, den Marktplatz Richtung Bäcker zu überqueren.

Produktionsstandorte und Arbeitsmärkte von raschem Ausbau der B16 abhängig

Die B16 zwischen Regensburg und Günzburg - wichtigste Ost-West-Achse Süddeutschlands - droht zu kollabieren. Das ist keine neue Erkenntnis, sondern kündigt sich seit Jahrzehnten an und dem trägt der Bund auch bekanntlich Rechnung, indem er den (mindestens) dreistreifigen Ausbau schrittweise umsetzt.

Die Industrie- und Handelskammern Schwaben, München/Oberbayern und Regensburg/Oberpfalz machen immer wieder in Gesprächen mit Politikern auf die Dringlichkeit aufmerksam. Auch beim Dialog am Dienstag weisen sie darauf hin, dass "Straßeninfrastruktur kein Selbstzweck ist, sondern Produktionsstandorte und Arbeitsmärkte miteinander verbindet" und von existenzieller Bedeutung für Firmenansiedelungen sei.

Burgheims Bürgermeister Michael Böhm spricht sich für den vierspurigen Ausbau aus, um das "Flaschenhalsproblem" des Verkehrs an Engstellen zu vermeiden. Auch der Burgheimer Unternehmer Arnold Fischer will solche "Nadelöhre" beseitigt wissen. Und der Dillinger Transportunternehmer Reinhold Fisel erinnert an Prognosen: Der Schwerlastverkehr werde bis 2051 um 54 Prozent steigen. "Für Wirtschaft und Gewerbe ist der mindestens dreistreifige Ausbau elementar, aber auch für Pendler und Bewohner bedeutet er mehr Lebensqualität."

Die Bundestagsabgeordneten der Wahlkreise entlang des betroffenen Streckenabschnitts zeigen parteiübergreifend Schulterschluss bei diesem Thema. Der abwesende Ulrich Lange ( CSU, Donau-Ries) tut dies schriftlich und in Übereinstimmung mit den Kollegen. Maximilian Funke-Kaiser ( FDP, Donau-Ries) bekennt sich ohne Wenn und Aber zum zügigen Ausbau der viel befahrenen B16: "Mit uns wird es weiter vorangehen. Das Geld ist da, und hier investiert man in die Zukunft und Leistungsfähigkeit unseres Landes."

Innenstädte müssen entlastet und Lärmschutz muss geschaffen werden

Christoph Schmid (SPD, Donau-Ries) sieht zwar grundsätzlich auch die lange vernachlässigte Schiene als Warentransportweg, versichert aber: "Wir sind in der Koalition um vernünftige Lösungen bemüht." Allerdings will er auch "das Schutzgut Mensch" berücksichtigt wissen. Und Reinhard Brandl (CSU, Ingolstadt) erklärt: "Bedarf und Wachstum auf dieser Straße stehen außer Frage." Natürlich müsse die gut ausgebaute B16 dann auch die Innenstädte entlasten und ebenso sei Lärmschutz ein wichtiges Thema.

Nicht überall - so erleben es die Politiker - stößt der Ausbau der B16 auf größtmögliche Zustimmung. Themen wie Flächenversiegelung, Umweltschutz, auch die Dynamik fortwährenden Wachstums bieten durchaus Angriffsfläche für Kritik. Diskussionen auch um den geeigneten Verlauf einer Trasse - etwa bei Tapfheim, Schwenningen und Höchstädt - lassen erkennen, dass ein Konsens oft schwierig ist. Erklärtes Ziel aller: "Schnellstmöglich zu einem Ergebnis zu kommen."

Aber was heißt schon schnellstmöglich? Bei Straßenbau dieser Größenordnung ist das oft eine Frage von vielen Jahren, bedingt durch zahlreiche Verfahren, die durchlaufen werden müssen, wie Baudirektor Markus Kreitmeier erläutert. Immerhin befinden sich die rund 25 Bauabschnitte auf der gesamten Ausbaustrecke in mehr oder weniger fortgeschrittenen Stadien. Für den Landkreis Donau-Ries sieht das so aus: