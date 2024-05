Mündling

Großbrand in Mündling: Kripo hat genauere Erkenntnisse

Lichterloh gebrannt hat dieses landwirtschaftliche Anwesen am Samstag in Mündling.

Plus Nach dem Brand eines Bauernhofs in Mündling verschafft sich die Kriminalpolizei ein Bild vor Ort.

Von Wolfgang Widemann

Zwei Tage nach dem Großbrand in Mündling hat die Kripo Dillingen den Ort des Geschehens in Augenschein genommen. Dabei hat sich laut Monika Krawehl, Leiterin der Dienststelle, die erste Annahme bezüglich der Ursache bestätigt.

Nach derzeitigem Stand sei davon auszugehen, dass das Feuer von einem Traktor ausging, der in der Scheune stand. Dies war auch der Eindruck eines Nachbarn gewesen, der am Samstag um etwa 13.15 Uhr den Brand entdeckte und Alarm schlug. Die Flammen griffen innerhalb weniger Minuten auf das Gebäude über. Sie fraßen sich durch den Stadel und einen Stall in Richtung des Wohnhauses.

